Che ci faccio qui 8 maggio 2019: Domenico Iannacone incontra Andrea Camilleri

In prima serata su Rai 3 il celebre scrittore dei romanzi di Montalbano viene intervistato da Iannacone



La puntata, dal titolo "Andrea Camilleri, vedere oltre"

Che ci faccio qui è la nuova trasmissione di Domenico Iannacone in 25 appuntamenti, tra reportage e interviste realizzate per la prima volta in studio, è la nuova trasmissione di Rai 3 prodotta da Hangar TV di Gregorio Paolini, in onda dal lunedì al venerdì.

Iannacone ritrova uno dei più grandi scrittori viventi, Andrea Camilleri. Un maestro a cui si devono alcune delle pagine più belle della nostra letteratura contemporanea. A 93 anni benché privato della vista, Camilleri continua a inventare storie. In un incontro intimo e intenso ci conduce nel suo mondo e ci fa comprendere come sia vivida e fertile la sua immaginazione. Come si possa vedere oltre, oltre gli errori dell’uomo, oltre quelli della storia. Forse ci basta chiudere gli occhi per capire il messaggio di un uomo che ha saputo immaginare il futuro.