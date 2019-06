Che ci faccio qui 4 giugno 2019: Iannacone con Rebecca Spitzmiller e il Retake per ripulire le città

Nel preserale di Rai Tre Domenico Iannacone intervista la donna italo americana che ha fondato in Italia un movimento di volontari per la cura delle città

Che ci faccio qui in tv e streaming

C’è chi non aspetta e non protesta contro le istituzioni ma agisce in prima persona per tenere pulite le città. Il fenomeno Retake importato da Rebecca Spitzmiller in Italia sarà raccontato e spiegato da Domenico Iannacone nella nuova puntata di Che ci faccio qui in onda questa sera martedì 4 giugno 2019, alle 20.30 su Rai 3. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

Che ci faccio qui 4 giugno 2019: il Retake di Rebecca Spitzmiller

Domenico Iannacone ci porta nel mondo del Retake: nato da un’idea di Rebecca Spitzmiller, americana trapiantata in Italia, è un movimento spontaneo di cittadini che si prendono cura del bene comune. Un gruppo che ha deciso di agire in prima persona, senza attendere che siano le istituzioni a farlo. Oggi il movimento è attivo in oltre quaranta città italiane. Domenico Iannacone si è recato a Napoli dai volontari che dedicano il proprio tempo libero a ripulire intere zone della città.

Rebecca Jean Spitzmiller ricercatrice presso l’Università degli Studi Roma Tre e docente di Diritto comparato e internazionale; nel 2009, stanca delle scritte e tag che imbrattavano la zona in cui vive (Viale Eritrea), ha cominciato a pulire le strade con alcuni solventi. In pochi mesi centinaia di cittadini si sono uniti. Nell’ottobre 2014 ha fondato Retake Roma, una Organizzazione di Volontariato. I suoi meriti le hanno portato la riconoscenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo coinvolgente impegno nella lotta contro il degrado urbano e nella difesa dei beni comuni”.

Che ci faccio torna con Domenico Iannacone

La nuova trasmissione di Domenico Iannacone spazia tra reportage e interviste realizzate per la prima volta in studio, prodotta da Hangar TV di Gregorio Paolini, in onda dal lunedì al venerdì. Un programma di Domenico Iannacone e di Luca Cambi. Regia di Domenico Iannacone e Luca Cambi. Regia di studio di Christian Letruria.