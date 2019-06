Che ci faccio qui 14 giugno 2019: acqua su Marte, Iannacone incontra Elena Pettinelli

Appuntamento venerdì sera su Rai Tre con Domenico Iannacone che intervista la geofisica che ha scoperto la presenza dell’acqua su Marte

Dalla Luna a Marte scoprendo l’acqua sul pianeta rosso. Elena Pettinelli sarà la protagonista della nuova puntata di Che ci faccio qui con Domenico Iannacone in onda questa sera venerdì 14 giugno 2019, alle 20.30 su Rai 3. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

Che ci faccio qui 14 giugno 2019: Elena Pettinelli dalla Luna a Marte

“Elena Pettinelli, lo sguardo verso il cielo” è il titolo della puntata. Domenico Iannacone incontra la geofisica di 56 anni, dodici di precariato alle spalle, che insegna Fisica terrestre all’Università di Roma Tre, che, con il suo team, ha fatto un’incredibile scoperta: l’acqua su Marte. Elena aveva 6 anni quando, su una tv in bianco e nero, vide il primo uomo mettere piede sulla Luna. Da allora, non ha mai smesso di guardare le stelle. Oggi è una scienziata. Domenico Iannacone la incontra, insieme alla sua squadra di ricercatori, nei laboratori dove tutto è cominciato. Un viaggio tra futuro, scienza ed eccellenze italiane.

La trasmissione di Domenico Iannacone (in passato protagonista del programma Dieci Comandeamenti) spazia tra reportage e interviste realizzate per la prima volta in studio, prodotta da Hangar TV di Gregorio Paolini, in onda dal lunedì al venerdì.