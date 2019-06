Che ci faccio qui 10 giugno 2019: Letizia di Iorio, la sindaca sola di Pizzone

Lunedì nel preserale di Rai Tre con le interviste di Domenico Iannacone, oggi nel piccolo paese di 300 abitanti in Molise dove manca tutto o quasi

Che ci faccio qui in tv e streaming

Una donna sola al comando con poco o niente da amministrare se non trecento anime allo sbando. La storia del piccolo paesino di Pizzone e della sua sindaca Letizia di Iorio saranno al centro della nuova puntata di Che ci faccio qui con Domenico Iannacone in onda questa sera lunedì 10 giugno 2019, alle 20.30 su Rai 3. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

Che ci faccio qui 10 giugno 2019: Letizia di Iorio sindaco di Pizzone

A Pizzone, un piccolo paese di 300 anime in Molise, Letizia Di Iorio è il sindaco di un Comune quasi fantasma che lei gestisce da sola, insieme ad un unico vigile tuttofare.

Domenico Iannacone l’ha incontrata durante una giornata di lavoro qualunque, tra gli impegni istituzionali e le richieste dei cittadini che vivono a pochi passi dalla sua abitazione. La sua è una vera e propria missione quotidiana, non solo un impegno burocratico.

Che ci faccio torna con Domenico Iannacone

La trasmissione di Domenico Iannacone (in passato protagonista del programma Dieci Comandeamenti) spazia tra reportage e interviste realizzate per la prima volta in studio, prodotta da Hangar TV di Gregorio Paolini, in onda dal lunedì al venerdì. Un programma di Domenico Iannacone e di Luca Cambi. Regia di Domenico Iannacone e Luca Cambi. Regia di studio di Christian Letruria.