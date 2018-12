Capodanno in tv: programmi in onda di lunedì sera 31 dicembre 2018

Palinsesti di Rai, Mediaset e non solo per la sera dell’ultimo dell’anno

Capodanno in tv 31 dicembre 2018

Da L’anno che verrà su Rai 1 in diretta da Matera con Amadeus a Capodanno in Musica da Bari con Federica Panicucci su Canale 5. Sono tante, come sempre le opzioni per passare un grande ultimo giorno dell’anno in tv fino allo scoccare della mezzanotte per brindare al 2019. Non mancheranno ovviamente le possibilità alternative: soprattutto film classici del periodo natalizio. Vediamo insieme cosa fare la sera del 31 dicembre 2018 in tv.

L’anno che verrà Rai 1

Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de “L’Anno che Verrà“, condotto da Amadeus: un evento come sempre ricco di cultura, spettacolo, musica e danza, quest’anno in diretta dalla città dei “Sassi” con tanti ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e non solo.

Capodanno in Musica Canale 5

Sarà Piazza Prefettura a Bari l’imponente cornice del Capodanno di Canale 5. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana. Confermata al timone della serata la padrona di casa Federica Panicucci. Anche qui artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e dominato le classifiche di vendita.

Tanti film sugli altri canali Mediaset, speciale Il Segreto Rete 4

Come negli scorsi anni all’avvicinarsi della mezzanotte il folto pacchetto di canali Mediaset trasmetterà quasi a rete unificate il brindisi di Capodanno in Musica per poi riprendere la normale programmazione. Su Rete 4 andrà in onda una serata speciale dedicata a Il Segreto con la storia d’amore tra Pepa e Tristan. Tanti film invece sugli altri canali.

Festival del Circo su Rai 3 e Tv8

Scelgono la via delle mirabolanti evoluzioni circensi sia Rai 3 che Tv8 del gruppo Discovery. Sulla terza rete RAI oramai è una tradizione, come a Natale, il Festival del Circo di Montecarlo con la conduzione dal principato di Monaco di Melissa Greta Marchetto. Acrobati di livello mondiale invece saranno i protagonisti del Cirque du Soleil su Tv8, atleti di nuoto sincronizzato e subacquei si uniscono per creare un’interpretazione teatrale del potere e dell’eleganza dell’acqua.

Maratona Alfred Hitchcock La7

Nessun programma anche sulla rete di Urbano Cairo che decide di dedicarsi agli amanti del genio del giallo misto al thriller Alfred Hitchcock con una maratona di ben 4 film dalle 20:50: Intrigo internazionale; Io ti salverò; Il caso Paradine ed infine quasi all’alba Rebecca, la prima moglie.