Battiti Live in tv 9 agosto 2018 Lecce: con Elisabetta Gregoraci ecco i cantanti sul palco

Sarà Lecce, per la precisione piazza Libertini, il centro della musica per il secondo appuntamento di quest’anno con Battiti Live 2018 lo spettacolo musicale itinerante di Radionorba in onda questa sera in tv giovedì 9 agosto 2018 su Italia 1. A condurre lo show con il meglio della canzone italiana ci saranno Alan Palmieri e la bellissima Elisabetta Gregoraci. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Italia 1. mentre le sei puntate sono già presenti a questo indirizzo su Mediaset on demand.

Battiti Live 2018 scaletta cantanti seconda tappa Lecce

Giunta alla sua 16sima edizione, la seconda trasmessa in differita da Italia 1, Battiti Live è una manifestazione estiva promossa dall’emittente radiotelevisiva pugliese Radionorba. Sul palco allestito a Piazza Libertini a Lecce nella seconda tappa del tour 2018, si esibiranno: Mihail, cantautore, produttore e artista polistrumentista, il fenomeno internazionale del momento, con la sua “Who You Are”; Ghali reduce da un notevole successo con l’ultimo disco; Loredana Bertè, che canterà con i salentini Boomdabash, Luca Carboni, Mario Biondi, Dolcenera, i campioni dei tormentoni radiofonici, Takagi e Ketra, quest’estate in coppia con Giusy Ferreri, Dear Jack, ci sarà l’immancabile dj set del più grande disc jockey italiano, Gabry Ponte, e infine un altro fenomeno lanciato dal web, il rapper salernitano Capo Plaza.

Dopo Ostuni e stasera Lecce, questi gli altri appuntamenti televisivi col Battiti Live in programma su Italia 1: il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari. Oltre ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco troveremo anche il dj Gabry Ponte, pronto a far ballare la gente, e Mariasole Pollio, la webstar che ha il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.