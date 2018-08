Battiti Live 2 agosto 2018: da Ostuni con Elisabetta Gregoraci, scaletta cantanti

Questa sera su Italia 1 il primo appuntamento con il tour di Radionorba con il meglio della musica italiana in giro per Puglia e Basilicata: i cantanti sul palco

Battiti Live 2018 diretta e streaming da Ostuni

Per il secondo anno consecutivo l’estate in musica di Italia 1 ha le note di Battiti Live. Lo spettacolo musicale itinerante di Radionorba tra le più belle piazze di Puglia e Basilicata sbarca ancora una volta in prima serata per tutto il mese più caldo dell’estate. Stasera in tv giovedì 2 agosto 2018 andrà in onda la prima tappa di Ostuni, a condurre lo show, ancora una volta il direttore artistico della radio Alan Palmieri e la bellissima Elisabetta Gregoraci. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Italia 1. mentre le sei puntate sono già presenti a questo indirizzo su Mediaset on demand.

Battiti Live 2018 scaletta cantanti prima tappa Ostuni

Giunta alla sua 16sima edizione, Battiti Live è una manifestazione estiva nata dall’emittente radiotelevisiva pugliese Radionorba, diventata, estate dopo estate, un appuntamento imperdibile per migliaia di persone in radio e nelle piazze. Sul palcoscenico allestito ad Ostuni, la “Città Bianca”, nella prima tappa del tour 2018, si esibiranno: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Ultimo, Emma Marrone, Irama, Betta Lemme, Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra.

Questi gli altri appuntamenti in programma: il 9 agosto da Lecce, il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari. Oltre ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco troveremo anche il dj Gabry Ponte, pronto a far ballare la gente, e Mariasole Pollio, la webstar che ha il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.