Battiti Live il 16 agosto 2018 in tv da Andria: scaletta cantanti, anticipazioni Italia 1

Terzo appuntamento stasera in prima serata con Elisabetta Gregoraci dalla Puglia con il il tour di Radionorba e il meglio della musica italiana

Battiti Live 2018 diretta e streaming da Andria

Sarà Andria, in piazza Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta come piazza Catuma teatro del terzo appuntamento di quest’anno con Battiti Live 2018 lo spettacolo musicale di Radionorba in onda questa sera in tv giovedì 16 agosto 2018 su Italia 1. A condurre lo show con il meglio della canzone italiana ci saranno Alan Palmieri e la bellissima Elisabetta Gregoraci. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Italia 1. mentre le sei puntate sono già presenti a questo indirizzo su Mediaset on demand.

Battiti Live 2018 scaletta cantanti terza tappa Andria

Presentati da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco allestito a piazza Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta come piazza Catuma ad Andria nella terza tappa del tour 2018, si esibiranno: il musicista e cantautore britannico Tom Walker, dopo lo straordinario successo del singolo “Leave A Light On”; Ermal Meta, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro; Lorenzo Fragola, in radio con Supermartina; e poi la bellezza e la bravura di Anna Tatangelo, che ha rilasciato un nuovo singolo, “Chiedere scusa”; della salentina doc Dolcenera, di Noemi, e una giovane e sexy cantante, Elettra Lamborghini, vera regina dei social, che sul palco di Battiti porterà l’irresistibile “Pem pem”, primo per settimane nella graduatoria esordienti di Radio Airplay.

E ancora il grande rap di Emis Killa, col suo “Rollercoaster”, Fred De Palma, che è in radio con “D’estate non vale”, e Shade, che dopo il tormentone della scorsa estate “Bene ma non benissimo”, quest’anno è tornato con una nuova hit estiva, “Amore a prima…”.

Giunta alla sua 16sima edizione, per il secondo anno di fila trasmesso in differita da Italia 1, Battiti Live è una manifestazione estiva promossa dall’emittente radiotelevisiva pugliese Radionorba. Dopo Ostuni e stasera Lecce, questi gli altri appuntamenti televisivi col Battiti Live in programma su Italia 1: il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari. Oltre ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco troveremo anche il dj Gabry Ponte, pronto a far ballare la gente, e Mariasole Pollio, la webstar che ha il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.