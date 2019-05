Ballando con le stelle 24 maggio 2019 diretta: ripescaggio Arcuri o Bassi e poi le sfide prima semifinale

Milly Carlucci conduce la prima puntata della semifinale di Ballando, tutti contro tutti. Ballerini per una notte Massimo Giletti e Francesca Piccinini

Ballando con le stelle diretta e streaming

Insolito appuntamento di venerdì per Ballando con le stelle che dopo una settimana di sosta per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest, torna con una vera e propria maratona di ben due puntate di semifinale per la banda di ballerini di Milly Carlucci. Primo appuntamento questa sera venerdì 24 maggio 2019 in prima serata e in diretta dalle 20:35 su Rai Uno. Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai.

Ballando con le stelle, ottava puntata 24 maggio 2019 semifinale

La settima puntata, andata in onda oramai due settimane fa, si è chiusa con un grande punto interrogativo sullo spareggio per il ripescaggio. Sapremo a inizio puntata stasera chi tra Ettore Bassi – Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri – Luca Favilla potranno restare in gara accedendo alle semifinali. Poi si passa alla prima semifinale che per questo primo appuntamento metterà di fronte tutti contro tutti, in sfida. Che saranno: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro vs Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Lasse Lokken Matberg– Sara Di Vaira vs Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen vs la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale.

Ballando con le stelle, Massimo Giletti ballerino per una notte

Per questa prima tappa della semifinale, saranno ben due i “Ballerini per una notte”. Si tratta del conduttore ex Rai (forse ci torna il prossimo anno) ora a La7 con la sua Arena, Massimo Giletti e poi la campionessa di volley femminile fresca di ottava vittoria in Champions Francesca Piccinini. Giletti sarà al fianco di tre ballerine e si cimenterà in una coreografia realizzata ad hoc. La Piccinini è pronta per una nuova sfida. Affronterà, infatti, un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una scatenatissima “salsa”, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Ballando con le stelle 2019: la giuria

Insieme alla signora della tv Milly Carlucci non poteva mancare l’ironia e lo swing di Paolo Belli a condurre la Big Band. Squadra che vince non si cambia, ed allora la giuria di esperti sarà composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e dalla iper polemica Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. Non poteva mancare, Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco, ogni puntata, ci saranno come custodi del tesoretto volti noti di Rai1, personaggi da sempre legati al dance show della rete ammiraglia, dopo i vari avvicendamenti con Francesco Giorgino e la bellissima Emma d’Aquino torna Alberto Matano.

Ballando con le stelle: il cast del 2019, le coppie in gara

Queste sono le 13 coppie in gara quest’anno: la suore cantante Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); l’attrice Manuela Arcuri – Luca Favilla; l’attore Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; l’attrice famosa per aver interpretato Pina la moglie di Fantozzi Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; l’attore Enrico Lo Verso – Samanta Togni; l’ex calciatore di Juve e Roma Daniel Osvaldo – Veera Kinnunen; l’agente Catarella di Montalbano Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; il modello scandinavo Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; l’ex senatore Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; la giornalista Marzia Roncacci – Samuel Peron; i modelli gemelli Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando; lo youtuber Marco Leonardi – Mia Gabusi. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte a distanza di qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con grande impegno e costanza.

Ballando con le stelle, un format di successo

“Ballando con le Stelle”, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. Il format del talent è sempre lo stesso oramai da anni e vede scendere in pista coppie, quest’anno saranno 13, formare da un vip e una stella del mondo della danza; ogni settimana vengono assegnare delle coreografie, l’esibizione del sabato sera verrà valutata dalla giuria in studio e dal pubblico a casa.