Amici serale diretta semifinale 18 maggio 2019: uno contro tutti Rafael, Tish, Giordana, Vincenzo e Alberto

Tutti in sfida per un posto in finale nella penultima puntata del programma di Maria de Filippi. Ospiti Renato Zero, Sabrina Ferilli, J-Ax e Romina Power

Amici di Maria de Filippi 2019 diretta e in streaming

Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro, Tish e Vincenzo Di Primo. Sono rimasti in cinque a giocarsi l’accesso alla finalissima di Amici. Appuntamento questa sera sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.30 su Canale 5 per la semifinale del serale di Amici di Maria de Filippi. La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand.

Amici di Maria de Filippi 18 maggio 2019: tutti contro tutti

Lontano oramai il tempo della suddivisione in squadre, i capitani Ricky Martin e Vittorio Grigolo hanno già lasciato da una settimana i Blu e Bianchi che hanno anche cambiato casacca indossando quella dorata dei finalisti. Ma c’è ancora una scoglio da superare per accedere alla finalissima di sabato prossimo, dopo l’eliminazione, non senza polemiche, del cantante Mameli, per Alberto e Tish (cantanti), Vincenzo (ballerino), Giordana (cantanti) e Umberto (ballerino). I due ballerini, Vincenzo e Rafael, saranno in sfida per il titolo di “ballerino” di questa edizione di Amici. Tra le assegnazioni della puntata: Alberto canterà “Volare”, “La voce del silenzio”e “Romanza”, mentre Giordana si metterà alla prova con “Se fossi un angelo” e “Un giorno in più” di Irama. Infine Tish dovrà eseguire “Believe” di Cher e “Cara Italia”. saranno infine coinvolti in una prova con l’ospite a sorpresa della puntata.

Serale di Amici, torna Loredana Bertè: giuria rinnovata

La giuria speciale di questa puntata e’ composta da: l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli, l’amata conduttrice Tv Antonella Clerici, la cantante e attrice Romina Power, il poeta del rap J-Ax e c’è il ritorno della polemica regina della canzone italiana Loredana Bertè. Sul palco di “Amici” in qualità di ospite d’eccezione della puntata: lo straordinario Renato Zero, che torna nel talent per coinvolgere i ragazzi in nuove “prove artistiche impossibili”. A rallegrare la scuola di Amici tra una sfida e l’altra la comicità da Emigratis di Pio e Amedeo che come loro solito ne avranno per tutti.

Amici di Maria de Filippi la giuria e le novità

In studio i sei Professori che hanno guidato e supportato quotidianamente nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica. Per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors Stash e per il balllo: Alessandra Celentano Veronica Peparini e Timor Steffens. A rendere lo spettacolo unico e all’altezza di uno show di livello internazionale torna ad “Amici” il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini.