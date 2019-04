Amici di Maria de Filippi 20 aprile 2019 serale in diretta: il caso Bertè, le sfide Mameli e Alberto, Rafael e Vincenzo

Loredana Bertè sarà assente ma tornerà? Quarta puntata di Amici in prima serata su Canale 5 con Renato Zero, Raf e Umberto Tozzi.

Amici di Maria de Filippi 2019 diretta e in streaming

La scorsa settimana è toccato a Jefeo lasciare il programma, ora sono nove i finalisti del serale di Amici di Maria de Filippi che torna in onda questa sera sabato 20 aprile 2019 alle ore 21.20 su Canale 5 con la quarta puntata ricca sicuramente di nuove prove, sfide e polemiche nonchè l’assenza di Loredana Bertè che tanto sta facendo discutere. Grande attesa per la terza puntata, . La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand.

Amici di Maria de Filippi 20 aprile 2019: la situazione Bianchi e Blu

Come detto nella terza puntata a essere eliminato è stato Jefeo cantante della squadra Blu rimasta in gara con i soli Alberto e Tish (cantanti), Valentina e Vincenzo (ballerini). A questo punto sono rimasti in 9 i ragazzi in gara per la vittoria di Amici 18. Mentre i Bianchi restano come la scorsa settimana composti da Alvis, Giordana e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini). Nel ruolo di capitani: Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri dell’Opera. Assisteremo alle prove proibitive decise da Loredana Bertè per Mameli e Alberto. La seconda sfidariguarderà la categoria ballo: Rafael e Vincenzo hanno preparato una coreografia che mette in risalto la loro capacità di essere sexy.

Serale di Amici ospiti quarta puntata, l’assenza della Bertè

A tenere banco durante la settimana è stata e sarà ancora la questione relativa alla presenza/assenza di Loredana Bertè. La cantante giudice unico di questa edizione, almeno finora, dopo aver preteso diversi cambiamenti nel regolamento e pungolato oltremodo molti dei finalisti con aspre critiche, questa sera non sarà in studio. In molti hanno pensato ad un addio al programma, l’artista ha precisato sui social che si tratta solamente di un accavallamento di impegni con il suo tour e che la settimana prossima tornerà al suo posto.

In studio a duettare con i ragazzi tre big della musica italiana: Renato Zero, che ha pianificato una “prova folle” di cui solo lui conosce le modalità e che lascerà di stucco i ragazzi in gara, e poi Raf e Umberto Tozzi la coppia di artisti attivissimi negli anni ’80, che si è riunita in un inedito progetto musicale che li porterà in tour per l’Italia, si esibiranno nelle sfide insieme alle due squadre. Come già successo lo scorso anno a rallegrare la scuola di Amici tra una sfida e l’altra la comicità da Emigratis di Pio e Amedeo che come loro solito ne avranno per tutti.

Amici di Maria de Filippi la giuria e le novità

In studio i sei Professori che hanno guidato e supportato quotidianamente nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica. Per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors Stash e per il balllo: Alessandra Celentano Veronica Peparini e Timor Steffens. Un giudice speciale valuta le esibizioni di cantanti e ballerini delle due Squadre: la regina del rock italiano Loredana Bertè. A rendere lo spettacolo unico e all’altezza di uno show di livello internazionale torna ad “Amici” il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini.