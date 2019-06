All Together Now la finale 20 giugno 2019 con grandi ospiti: chi sono i favoriti per la vittoria

Conosceremo il vincitore della prima edizione dello show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5, ospiti Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron

All Together Now diretta e streaming

Sono dodici, alla fine ne rimarrà soltanto uno. Tempo di gran finale a All Togheter Now il talent show musicale che ha esordito quest’anno e condotto da J-Ax e Michelle Hunziker. Ultima puntata questa sera in tv giovedì 20 giugno 2019, in prima serata dalle ore 21.30 su Canale 5. La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand.

All Together Now 20 giugno 2019 finale, protagonisti

Dopo aver superato lo scoglio della semifinale della settimana scorsa, sono arrivati in finale: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega. A loro si aggiungono Martina Maggi e Alessandra Procacci che hanno totalizzato il punteggio 100, conquistando l’accesso diretto alla finale.

All Together Now: gli ospiti della finale

Per il sesto e ultimo appuntamento grandi ospiti: Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović. Alcuni di loro duetteranno con i finalisti su brani cult della musica pop italiana. Torneranno inoltre Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero.

All Together Now: il muro dei cento

J-Ax è il presidente d’eccezione di una incredibile giuria, composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, cantanti e volti noti e tantissimi altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo: Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, la Iena Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, l’ex Non è la Rai Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati, Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.