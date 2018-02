90 Special con Nicola Savino: tutti gli ospiti della puntata 15 febbraio

Su Italia 1 tornano gli anni 90 della tv, anticipazioni: in studio la Gialappa’s Band, Cristina D’Avena, Chiara Galiazzo, Valeria Marini e Francesca Michielin

90 Special: diretta tv e streaming

Finito Sanremo torna il viaggio indietro nel tempo per rivivere i mitici anni ’90. Questa sera su Italia 1 quarto appuntamento in prima serata con Nicola Savino che ci porta a rivivere i 90 Special con la simpatia di Katia Follesa e la bellissima modella Ivana Mrazova, ex coinquilina del Grande Fratello Vip. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

90 Special: anticipazioni e ospiti di oggi 15 febbraio

Dopo Paolo Bonolis nelle scorse puntate, tra gli ospiti che calcheranno il palco di ’90 Special questa sera Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, tra i conduttori, proprio dopo Bonolis, del programma cult per bambini Bim Bum Bam. Con loro l’indimenticabile pupazzo Uan. Ci sarà anche la Gialappa’s Band e alcuni dei personaggi presi di mira dall’irriverente trio nelle loro trasmissioni “Mai dire…”. Calcheranno il palco di” ’90 Special” anche Cristina D’Avena, Chiara Galiazzo, Valeria Marini e Francesca Michielin. E ancora, i The Show e la famosa “zingara” della tv Cloris Brosca. Questa settimana, nella postazione dedicata ai “pezzi da ‘90” Guido Bagatta, Susanna Messaggio e Scintilla. In questa puntata si proverà ad organizzare una reunion con le ragazze di un programma cult dell’epoca:”Non è la Rai”.

90 Special: un altro viaggio nel tempo in tv

Ancora un’operazione amarcord in tv. In principio fu il successone “Anima mia” nel 1997 su Rai 2 con al timone Claudio Baglioni e un giovane, allora, Fabio Fazio. Poi ci furono “Matricole” e “Meteore”, trasmissioni entrambe di Italia 1 che nel recente passato hanno avuto come conduttore proprio lo stesso Nicola Savino. Fino al più recente “I migliori anni” di Carlo Conti. Ora tocca a 90 Special, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio ripercorrendo i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca di quegli anni.

90 Special: la squadra di Nicola Savino, c’è Cristiano Malgioglio



Insieme a Nicola Savino, ci sarà Katia Follesa, che in ogni puntata proverà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia e organizzando esilaranti reunion con i personaggi dell’epoca. Dato che gli anni ‘90 sono il momento delle super top model, anche Nicola avrà al suo fianco una bellissima modella: Ivana Mrazova, reduce dal Grande Fratello vip. In tutti gli appuntamenti, saranno presenti tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, un battitore libero, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi che racconterà le curiosità e gli aneddoti più interessanti e spiegherà ai giovani il significato di alcune parole tipicamente anni ’90. E infine, il “collezionista”Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo. I ’90 sono anche gli anni della dance music, quindi, ad animare la festa di “’90 Special” non poteva mancare una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz. Sarà il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza ad avere il compito di gestire i social e mantenere il contatto con il pubblico.