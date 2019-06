Passaggio a Nord Ovest 22 e 23 giugno 2019: Alberto Angela al museo del cappello di Montappone

Doppio appuntamento nel week end di Rai Uno con Alberto Angela che ci porterà sulle Alpi Venoste per parlare della Mummia di Similaun



Nel primo fine settimana d’estate non poteva mancare Passaggio a Nord Ovest: sabato 22 giugno alle ore 15:35 e domenica 23 giugno alle ore 9:15 sempre su Rai Uno Alberto Angela ci porterà tra gli altri a Montappone, nelle Marche, per visitare il “Museo del Cappello”. Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, gli episodi sono visibili su Rai Replay.

Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela 22 giugno 2019

Alberto Angela andrà a Montappone, nelle Marche, per visitare il “Museo del Cappello”. In questo “gioiello” delle Marche sono esposti oltre cento cappelli, i più antichi risalgono alla fine dell’800 e c’è anche l’ultimo cappello indossato da Federico Fellini.

Si ripercorrerà poi, la vicenda della Mummia del Similaun, oggi comunemente nota come Otzi, un uomo del tardo Neolitico, vissuto 5.300 anni fa e ritrovato nel 1991 sulle Alpi Venoste, al confine tra Italia ed Austria, perfettamente conservate nel ghiaccio. Oggi la mummia è conservata nel Museo dell’Alto Adige di Bolzano e continua ad affascinare i visitatori e gli studiosi, che cercano di carpirne i segreti. Grazie a spettacolari riprese aeree, realizzate con il sistema Cine Flex, si coglierà la straordinaria bellezza di un paese del sud est asiatico ricco di tradizioni, cultura e storia: il Myanmar. Con i giardini galleggianti che ricoprono le acque del lago Inle, la magnifica piana di Bagan, patrimonio Unesco, che ospita più di tredicimila templi costruiti tra il 900 e il 1200, la famosa pagoda Shwedagon, un enorme complesso di edifici scintillanti che attira ogni anno migliaia di pellegrini, il Myanmar è una terra che stupisce e affascina per la profonda spiritualità.

Infine, si tornerà in Europa, alla reggia di Versailles universalmente nota anche per la scarsa igiene dei suoi interni e dei suoi arredi. Un curioso viaggio nei retroscena del “Palazzo” per conoscere le abitudini del Re Sole e della sua Corte.

Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela 23 giugno 2019

Alberto Angela, partirà per l’Egitto: si ripercorrerà l’epopea dei primi esploratori dell’antico Egitto, come il francese Auguste Mariette e i due fratelli tedeschi Heinrich e Emil Brugsch. Si seguiranno le loro antiche ricerche e si vedrà anche a che punto sono alcuni progetti di scavo di oggi.