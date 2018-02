Cartabianca le anticipazioni di martedì 6 febbraio, con Bianca Berlinguer

Nonostante Sanremo va in onda in prima serata su Rai3 l’appuntamento con il talk show #cartabianca

Cartabianca: diretta tv e streaming

Tutti si “fermano” nella settimana di Sanremo ma non Cartabianca, il talk show di Rai3 firmato e condotto da Bianca Berlinguer regolarmente in onda questa sera martedì 6 febbraio alle 21.15 su Rai3 in prima serata. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

#cartabianca: ospiti e temi di oggi martedì 6 febbraio

Come prerogativa del programma, ad oggi, a poche ore dalla messa in onda, non sono stati resi noti in via ufficiale gli ospiti e i temi della puntata di stasera con Bianca Berlinguer ma sarà sicuramente una puntata incentrata sulle future politiche del 4 marzo con ospiti in studio dei vari schieramenti e coalizioni in vista delle elezioni, con i commenti a tutti gli ultimi avvenimenti economici e di cronaca, come già succede nell’appuntamento quotidiano (escluso il martedì) delle 18:30. Proprio ieri la poliedrica Mara Maionchi ha dato i voti ai principali candidati: 6- per Di Maio, niente sufficienza nemmeno per Renzi mentre Berlusconi si becca un 6+ per il coraggio mentre è andata pesante con Salvini con un 4 in condotta. Niente voto sulla Meloni: è una mamma, una donna piacevole ma come gli altri usa argomenti e termini oramai fuoriuso anche in politica.

Cartabianca: il programma

La seconda stagione di #cartabianca si presenta rinnovata nell’immagine e nei contenuti, con uno studio completamente nuovo. L’originale scaletta del programma resta invariata, con il faccia a faccia con i protagonisti della politica e dell’informazione, sfide tra due posizioni alternative sui temi di attualità e un’intervista finale con ospiti del mondo dello spettacolo, cultura, sport. In questa ripresa autunnale, il programma aggiunge due nuove presenze: Flavio Insinna, che ogni settimana racconterà le storie del nostro paese e le scelte di vita delle persone, e Geppi Cucciari, che con la sua sferzante ironia commenterà l’attualità, politica e non solo, nei suoi risvolti paradossali e involontariamente comici. Confermato ovviamente Antonio Noto a leggere e commentare in diretta i risultati del sentiment, ovvero del gradimento in tempo reale sui protagonisti di #cartabianca.