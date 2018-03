Speciale elezioni in tv su Rai 1: questa sera Porta a Porta, 5 marzo

Per tutta la giornata trasmissioni dedicate ai commenti dei risultati del voto di ieri, in prima serata torna Vespa con Porta a Porta, anticipazioni

Speciale elezioni Porta a Porta in diretta e streaming

Continua la non stop elettorale sulle reti Rai e Rai 1 in particolare. Per tutta la giornata di oggi lunedì 5 marzo i risultati delle elezioni politiche verranno commentati con ospiti, esperti e collegamenti fino all’appuntamento serale, con Bruna Vespa e la terza camera di Porta a Porta. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Speciale elezioni su Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Il primo appuntamento con i risultati e l’analisi del voto sarà su Rai1 all’interno di “Unomattina” in onda dalle 6.45 alle 11. Poi, dalle 10 alle 12, è previsto “TG2 – Speciale elezioni politiche”, in onda su Rai2. Su Rai3 l’approfondimento sul voto sarà garantito da “Agorà” a partire dalle 8 fino alle 10, e poi dalle 11 sarà in onda “Speciale Tg3”.

Dalle 14.50 la TGR Lombardia e la TGR Lazio manderanno in onda i primi aggiornamenti sui risultati della competizione elettorale nelle due Regioni. Nel pomeriggio di Rai2 l’appuntamento con la politica tornerà alle 16.30 per un’ora; mentre su Rai3, dalle 16.50 alle 19, la redazione del TG3 sarà impegnata nell’analisi dei risultati elettorali.

Sempre nel pomeriggio su Rai1, dalle 14 alle 16.50, “Speciale TG1 – Elezioni Politiche 2018” e in serata, dalle 20.30 a mezzanotte, una puntata speciale di Porta a porta (“Elezioni 2018 – Chi ha vinto?”), in collaborazione con il TG1. Chiude, ancora su Rai 3, alle 23.30 con “Linea Notte”.