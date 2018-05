Quinta Colonna in onda giovedì 3 maggio 2018: con del Debbio, anticipazioni e ospiti

Va avanti il talk show di Paolo del Debbio in prima serata su Rete 4, ospiti Alessia Morani, Nunzia De Girolamo, Massimiliano Fedriga, Alessandro Sallusti

Quinta Colonna: diretta tv e streaming

Ipotesi di un governo oppure di nuove elezioni. Il continuo braccio di ferro tra Salvini e Di Maio sarà ovviamente al centro del nuovo appuntamento con il talk show di Paolo Del Debbio, Quinta Colonna, che non chiude, almeno per ora, anzi va in onda stasera giovedì 3 maggio 2018 alle 21.15 su Rete 4. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quinta Colonna: gli ospiti dell’ultima puntata 26 aprile

Parziale dietrofront quindi dei vertici Mediaset che avevano annunciato la chiusura sia del programma di Del Debbio che del programma Dalla Vostra Parte di Belpietro. Ma solo quest’ultimo è stato realmente sostituito, nel preserale dopo il Tg4, da Stasera Italia, condotta da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili. Non chiude invece Quinta Colonna che torna questa sera con il dibattito acceso sull’attualità politica tra le ipotesi di Governo tecnico ed elezioni anticipate.

Nelle ultime ora Luigi Di Maio leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua intenzione di tornare alle urne visto lo stallo sul nuovo Governo e il mancato accordo con la Lega di Matteo Salvini leader del centrodestra. In mezzo i voti del Pd che da perdente delle scorse elezioni rischia di essere l’ago della bilancia. Prendono parte al confronto, la deputata Pd Alessia Morani, l’esponente di Fi Nunzia De Girolamo, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega) e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.