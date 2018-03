Quinta Colonna, anticipazioni questa sera 8 marzo: tanti ospiti post elezioni

A pochi giorni dalle elezioni ancora incerto il futuro dl governo, ne parleranno gli ospiti della politca con Paolo del Debbio in prima serata su Rete 4

Quinta Colonna speciale elezioni: diretta tv e streaming

Le elezioni sono oramai alle spalle ma in attesa delle consultazioni tanti sono i punti interrogativi. Se ne parlerà a Quinta Colonna, il talk show di Paolo Del Debbio in onda questa sera 8 marzo alle 21.15 su Rete4. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quinta Colonna: gli ospiti di giovedì 8 marzo

Il talk di Paolo Del Debbio parla di alleanze post elettorali e delle emergenze che il nuovo Parlamento dovrà fronteggiare. A pochi giorni dal verdetto delle urne, Paolo Del Debbio intervista il Governatore del Veneto e figura di primo piano della Lega Luca Zaia. Il partito di Salvini contende al Movimento 5 Stelle di Di Maio l’incarico di formare il nuovo Governo del Paese. A seguire, ampio dibattito sulle future alleanze tra i partiti in vista della formazione del nuovo Governo: prendono parte al talk, tra gli altri, Maria Stella Gelmini (Fi) e Alessia Morani (Pd). Dell’Italia da governare parlano anche Daniela Santanchè (Fli), Giancarlo Giorgetti (Lega) e Gianfranco Librandi (Pd). A seguire, la trasmissione accende i riflettori su temi come pensioni e povertà con ospiti in studio e contributi esterni.