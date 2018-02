Quarto Grado del 16 febbraio: le ultime sul caso Pamela Mastropietro

Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ospite in studio Davide Stival, il padre di Lorys. Le anticipazioni della puntata di questa sera su Rete 4

Sempre al centro della cronaca la morte macabra di Pamela Mastropietro, e lo sarà anche nella nuova puntata di Quarto Grado, stasera venerdì 16 febbraio alle 21.15 su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 16 febbraio

La trasmissione a cura di Siria Magri, ospita in studio Davide Stival, il padre di Lorys, 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014. Per quest’altro efferato caso di cronaca, la madre Veronica Panarello è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

In primo piano, il cruento delitto di Pamela Mastropietro, la 18enne romana allontanatasi volontariamente da una comunità di recupero di cui era ospite e ritrovata smembrata in due trolley, a Pollenza (Macerata). Le indagini proseguono a ritmo serrato e coinvolgono almeno quattro nigeriani, tre dei quali sono stati arrestati per omicidio, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e spaccio.

Quarto Grado, la squadra

In studio con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, troviamo Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Gli inviati sono Elena Tambini, lo scorso anno sostituta della Viero alla conduzione durante la maternità, Alessandra Anzolin, Anna Boiardi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Remo Croci, Martina Maltagliati, Pierangelo Maurizio, Ilaria Mura, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, guidati da Rosa Teruzzi.

Per le segnalazioni da parte degli spettatori, sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma.

Inoltre, prosegue #abbracciami, la campagna di sensibilizzazione che è fil rouge di questa edizione: gli spettatori possono inviare un selfie agli account social di Quarto Grado.

