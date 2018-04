Nemo su Rai 2: anticipazioni 13 aprile, i servizi di Enrico Lucci e Valentina Petrini

In prima serata si parla di politica, lifting e poligamia con ospiti Lino Banfi, Emma D’Aquino, Antonello Caporale e Piero Pelù

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Il secondo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio ma non solo nel nuovo appuntamento di Nemo – Nessuno escluso, il talk-show di inchiesta condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini in onda questa sera venerdì 13 aprile alle 21.20 su Rai2. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 6 aprile

Ospiti di Nemo in studio la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino, il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Antonello Caporale ed il cantante Piero Pelù. Sul palco si alterneranno i monologhi di Lino Banfi e del giornalista minacciato dalla mafia Paolo Borrometi.

Tra i servizi di questa sera: Enrico Lucci torna sulla politica con il secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, mentre gli inviati David Chierchini e Matteo Keffer sono stati in Friuli Venezia Giulia per sondare opinioni e sentimenti di una regione che a fine mese va al voto tra chi vuole la flat tax e chi ha paura dei migranti.

L’inchiesta di Laura Bonasera, infine, affronta il fenomeno dei child-free, quei giovani che scelgono di non avere figli e pertanto si sottopongono ad interventi chirurgici. Sul palco, l’intervento della scrittrice Barbara Alberti. Con gli inviati Cosimo Caridi e Ane Irazabal si parlerà di poligamia, con la storia di un uomo che ha 3 mogli e 31 figli. In Siria, invece, continua la strage di bambini: a parlarne, salirà sul palco la pediatra Roberta Petrucci.