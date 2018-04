Nemo puntata 20 aprile con Enrico Lucci tra settimana della moda e bambole gonfiabili

Ospiti la giornalista Mia Ceran, il giornalista del Corriere della Sera, Pierluigi Battista e l’attore Francesco Montanari.

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Saranno ben due i servizi di Enrico Lucci tra politica e settimana della moda nel nuovo appuntamento di Nemo – Nessuno escluso, il talk-show di inchiesta condotto con Valentina Petrini in onda questa sera venerdì 20 aprile alle 21.20 su Rai2. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 20 aprile

Ospiti di Nemo in studio la giornalista Mia Ceran, il giornalista del Corriere della Sera, Pierluigi Battista e l’attore Francesco Montanari..

Tra i servizi di questa sera ce ne saranno ben due del conduttore Enrico Lucci che ha seguito la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Molise. Con un commento dal palco della sondaggista Alessandra Ghisleri. Lucci sarà poi protagonista di un servizio sulla settimana della moda milanese dove ha incontrato blogger e influencer, commentato in studio dallo stilista Guglielmo Mariotto.

Con Selenia Orzella si vola a Parigi per un viaggio nella prima “casa chiusa” dove le prostitute sono bambole in silicone. Chiara Daina parla invece del Mose di Venezia con un’inchiesta sul prezzo della grande opera: quanto costerà in termini di manutenzione il sistema di dighe mobili che dovrebbe salvare la città lagunare? In studio l’ex commissario per la spending review, Carlo Cottarelli.