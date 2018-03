Nemo nessuno escluso su Rai 2: anticipazioni e servizi del 30 marzo, con Enrico Lucci

Falsi documenti di identità, allarme terrorismo, abuso antibiotici e tanto altro in prima serata su Rai 2: ospiti Leo Gullotta, Paola Minaccioni e Vittorio Sgarbi

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Dalle roccaforti di Di Maio a quelle inaspettate della Lega al Sud. Sarà una puntata come al solito ricca di spunti e tempi quella di Nemo – Nessuno escluso, il talk-show di inchiesta condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini in onda questa sera venerdì 30 marzo alle 21.20 su Rai2. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 30 marzo

Si parlerà ancora di politica sulla scia delle ultime elezioni con il servizio di Laura Bonasera che ha seguito l’inaugurazione di una nuova sede della Lega in Molise, dove il partito guidato da Matteo Salvini è passato dallo 0,18 al 9%. L’inviato Nello Trocchia si è recato nel feudo degli elettori di Luigi Di Maio, seguendo l’incontro con i neoeletti del Movimento 5 Stelle ad Afragola. A commentare sul palco, il deputato Vittorio Sgarbi.

Ospiti di Nemo: sul divano, l’attore Leo Gullotta e la giornalista Annalisa Chirico. Ma anche Paola Minaccioni con un monologo comico sugli effetti deleteri dei social network. Marco Maisano si volerà negli Stati Uniti, per seguire le incredibili storie di uomini e donne obesi americani, tra ristoranti pensati apposta per le persone “extra large” e cliniche dove si cura l’obesità. Se ne parlerà con l’amante del benessere Rosanna Lambertucci.

I servizi dei conduttori. Valentina Petrini porta gli spettatori in Polonia, dove nascono nuove intolleranze nei confronti dei migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente e perfino la memoria dell’Olocausto viene messa in discussione. Sale sul palco Moni Ovadia, attore e scrittore. Enrico Lucci racconta chi sono le persone che combattono per sgomberare i cieli dalle scie chimiche che gli aerei rilascerebbero nell’aria danneggiando l’ambiente.