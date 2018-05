Nemo nessuno escluso puntata 18 maggio: anticipazioni e ospiti con Enrico Lucci

Ospiti Sarah Varetto e Francesco Facchinetti in prima serata su Rai 2, si parlerà di transgender, adozioni internazionali, Incel e “money slave”

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Nuova puntata di Nemo – Nessuno escluso, il talk-show di inchiesta condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini questa sera venerdì 18 maggio alle 21.20 in prima serata su Rai 2. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay. Ospiti sul divano il direttore di SkyTg24, Sarah Varetto e Francesco Facchinetti.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 11 maggio

L’incontro di Enrico Lucci con le storie, spesso dolorose, dei transgender sarà uno dei servizi di punta della nuova puntata di Nemo in cui Marco Maisano andrà a trovare chi vive nelle baracche romane, in agglomerati divenuti delle città nella città con tanto di numeri civici e cassette delle lettere. Federica Cacciola, infine, smette i panni di Martina Dell’Ombra e racconta le sue esperienze reali con i “money slave”, uomini che trovano eccitante spendere tanti soldi per le donne che vogliono corteggiare.

Con David Gallerano e Gregorio Romeo i telespettatori faranno la conoscenza con un nuovo, inquietante fenomeno, i gruppi dei cosiddetti “Incel”, acronimo che sta per “Involuntary Celibate”, ovvero celibi involontari: si tratta di uomini che non trovano un partner e sfogano la loro rabbia su forum e social. Ed alcuni di loro arrivano all’estremo, ipotizzando stragi proprio come è successo recentemente a Toronto. L’inviata Laura Bonasera accompagnerà i telespettatori nel mondo delle adozioni internazionali, facendo la conscenza con una coppia siciliana che ha adottato una bambina thailandese, mentrePoi spazio alla cronaca politica e al dibattito sul contratto di governo, con il contributo del segretario confederale CGIL, Maurizio Landini, che sale sul palco di Nemo.