Nemo nessuno escluso, anticipazioni 27 aprile con Enrico Lucci e Valentina Petrini

Ospiti Alba Parietti e Alessandro Milan in prima serata su Rai 2, servizio sulle morti misteriose in Calabria

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Torna come ogni venerdì in diretta e in prima serata su Rai 2 Nemo – Nessuno escluso, il talk-show di inchiesta condotto da Valentina Petrini ed Enrico Lucci tra politica, attualità e cronaca nel nuovo appuntamento In onda questa sera 27 aprile alle 21.20. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 27 aprile

Gli ospiti sul divano sono il giornalista Alessandro Milan e la showgirl Alba Parietti. Conducono Enrico Lucci e Valentina Petrini. Tra i servizi in onda questa sera: un’inchiesta sull’impressionante numero di assassinii che in Calabria restano impuniti, il racconto delle vite dei ragazzi che subiscono bullismo e naturalmente la cronaca della situazione politica in vista della formazione del nuovo Governo.

“Nemo – Nessuno Escluso”, La realtà è fatta di storie e c’è un solo modo per raccontarle: viverle. Torna su Rai2 il programma che indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza mediazioni. Perché la verità è spesso una persona e a volte basta fermarsi ad ascoltarla, lontani dal chiacchiericcio e dalle discussioni a tema.