Chi l’ha visto? del 25 aprile: l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e la morte di Sana in Pakistan

Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3 torna sull’annosa questione del duplice omicidio della troupe Rai e poi la ragazza pakistana di Brescia

Chi l’ha visto? diretta tv e streaming

La morte misteriosa di Sana, la ragazza pakistana di Brescia trovata senza vita nel suo paese natale e la nuova pista sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Se ne parlerà lungamente nella nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli questa sera mercoledì 25 aprile, in onda alle 21.15 su Rai 3. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay.

Chi l’ha visto? anticipazioni mercoledì 25 aprile

La storia di Sana sta tenendo banco tra i casi di cronaca. La ragazza bresciana è scomparsa ed è stata ritrovata morta in Pakistan: sono sospettate quattro persone tra cui il padre, il fratello e lo zio. Si sospetta ci possa essere il rifiuto ad un matrimonio combinato, tipico della religione pakistana, dietro la morte della ragazza mentre in Pakistan ci sono documenti che ne attestano il decesso in seguito ad un malore.

Sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti del Tg3 rimasero uccisi in un agguato a Mogadiscio il 20 marzo 1994, invece si è scritto e detto di tutto, ancora non si conosce la verità. Le intercettazioni tra due somali potrebbero offrire nuove piste per la riapertura delle indagini. n carcere era finito Hashi Omar Hassan a causa di una falsa testimonianza, condannato a 26 anni e poi assolto dopo 17 anche grazie all’indagine di “Chi l’ha visto?”.

Chi l’ha visto? info utili

Dal lunedì al venerdì va in onda Chi l’ha visto? 11:30, una striscia quotidiana di 30 minuti sempre condotta da Federica Sciarelli, in aggiornamento costante sui casi di gente scomparsa: collegamenti e appelli, segnalazioni, ultim’ora sugli scomparsi e su quelli di cronaca, l’attualità, per dare subito una risposta alle richieste di aiuto che arrivano in redazione quotidianamente. Per contattare la redazione: Telefono: 068262; Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/; Twitter: @chilhavistorai3; Sito: www.chilhavisto.rai.it; email: 8262@rai.it; WhatsApp: 345 313 1987; Posta: “Chi l’ha visto?” viale Mazzini 14 00195 Roma