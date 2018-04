DiMartedì puntata 24 aprile: anticipazioni e ospiti con Giovanni Floris

Continua il tira e molla tra Lega e Movimento 5 Stelle per il nuovo governo, appuntamento con la satira di Gene Gnocchi nel talk show politico prima serata La7

DiMartedì diretta tv e streaming

Non si smuove lo stallo della politica italiana post elezioni ed ovviamente sarà argomento di dibattito insieme ad economia, fisco, pensioni, consumi, cultura, costume e società stasera, martedì 25 aprile su La7 con Giovanni Floris, che a partire dalle 21.10 conduce una nuova puntata di DiMartedì il talk show di approfondimento politico e attualità. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

DiMartedì, ospiti e temi di questa sera

Riuscirà il Presidente della Camera Roberto Fico a mettere d’accordo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico facendo nascere un nuovo governo? Il Pd rientra in gioco o continuerà a chiamarsi fuori? E Salvini e il centrodestra, anche dopo l’affermazione in Molise, che faranno? Se ne parlerà nella puntata di diMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7 dalle 21.10.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento rappresentati dei maggiori schieramenti politici Lega, M5S, Forza Italia, Pd, Fratelli d'Italia, con le interviste, i servizi di approfondimento, i sondaggi di Nando Pagnoncelli e i mini talk. Tra questi Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap. In copertina la satira di Gene Gnocchi.

DiMartedì, dove rivederlo e come interagire