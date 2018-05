Cartabianca su Rai 3, puntata 22 maggio, gli ospiti e le anticipazioni di Bianca Berlinguer

Questa sera si parlerà dell’attesa per l’incarico di premier a Giuseppe Conte nell’appuntamento del martedì sera con il talk show #cartabianca su Rai 3

Cartabianca: diretta tv e streaming

Manca solo l’ufficialità per l’incarico di Governo a Giuseppe Conte. Questo e altro a Cartabianca, il talk show di Rai3 firmato e condotto da Bianca Berlinguer in onda questa sera martedì 22 maggio alle 21.15 su Rai3 in prima serata. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

#cartabianca: ospiti e temi di oggi martedì 22 maggio

Questa sera, martedì 22 maggio, alle 21.15 su Rai3, a #cartabianca si parlerà di attualità politica e dell’attesa per il possibile incarico a Giuseppe Conte, premier indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il governo M5s-Lega. Ospiti di Bianca Berlinguer: il filosofo ed ex politico Massimo Cacciari, Renato Brunetta (FI), lo scrittore Mauro Corona, lo storico Giulio Sapelli, il giurista Alessandro De Nicola, i giornalisti Marcello Sorgi, Alessandro Sallusti, Carlo Freccero.

Cartabianca: il programma

La seconda stagione di #cartabianca si presenta rinnovata nell’immagine e nei contenuti, con uno studio completamente nuovo. L’originale scaletta del programma resta invariata, con il faccia a faccia con i protagonisti della politica e dell’informazione, sfide tra due posizioni alternative sui temi di attualità e un’intervista finale con ospiti del mondo dello spettacolo, cultura, sport. Tra i vari segmenti del programma nel recente passato Flavio Insinna, che ogni settimana racconterà le storie del nostro paese e le scelte di vita delle persone, e Geppi Cucciari, che con la sua sferzante ironia commenterà l’attualità, politica e non solo, nei suoi risvolti paradossali e involontariamente comici, Antonio Noto a leggere e commentare in diretta i risultati del sentiment, ovvero del gradimento in tempo reale sui protagonisti di #cartabianca.