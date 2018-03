Ballando con le stelle, terza puntata 24 marzo: anticipazioni, ecco chi rischia l’eliminazione

Terzo appuntamento con i ballerini di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1: la popstar Anastacia ballerina per una notte

Ballando con le stelle stasera in tv

La competizione è entrata nel vivo nell’edizione 2018 di Ballando con le stelle che torna questa sera sabato 24 marzo su Rai 1 con Milly Carlucci e i suoi ballerini vip a partire dalle 21:15. Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai.

Ballando con le stelle, una nuova eliminazione alle porte

La coppia Don Diamont – Hanna Karttunnen è stata eliminata nella puntata precedente, ma la loro “corsa” non è finita. Tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara. Mentre continua la polemica sulla coppia tutta al maschile tra Giovanni Ciacci stilista di Detto Fatto – Raimondo Todaro: sabato scorso Ivan Zazzaroni si è rifiutato di votare la loro performance. Continuerà anche questa settimana?

Intanto le coppie rimaste in gara sono: Don Diamont il Bill di Beautiful – Hanna Karttunnen ; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra protagonista della fiction Furore – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta simpatica perpetua di Don Matteo – Simone Di Pasquale; l’attrice di tante commedie anni ’80 Eleonora Giorgi – Samuel Peron; il cantante Amedeo Minghi – Samanta Togni; l’attore Cesare Bocci celebre per il ruolo di Mimì Augello in Montalbano – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella surfista – Anastasia Kuzmina; l’attrice Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro salita agli onori della cronaca per lo sfregio con l’acido subito dall’ex – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci stilista di Detto Fatto – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana modello siciliano-olandese – Lucrezia Lando; Cristina Ich influencer e blogger – Luca Favilla.

Ballando con le stelle: novità, polemiche e la giuria

Insieme alla signora della tv Milly Carlucci non poteva mancare l’ironia e lo swing di Paolo Belli. La giuria di esperti, come lo scorso anno, sarà composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e dalla iper polemica Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. Roberta Bruzzone, nota psicologa e criminologa affiancherà Sandro Mayer come opinionista.

Ballando con le stelle: Silvan da mago a ballerino

Protagonista dello spazio “Ballerina per una notte”, la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale, che dovrà imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei da Maykel Fonts, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.