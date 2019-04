Stasera in tv sabato 20 aprile 2019: Ballando con Milly Carlucci e Amici di Maria

Stasera in tv Juventus-Fiorentina Dazn e Inter-Roma Sky, Amici di Maria de Filippi su Canale 5 e Ballando con le Stelle con Milly Carlucci su Rai 1, Sapiens con Mario Tozzi su Rai 3

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, sabato 20 aprile 2019.

Prima serata

Film. Non c’è Terence Hill ma solo Bud Spencer questa sera in tv sabato 20 aprile 2019 su Rete 4 in uno dei suoi personaggi più amati Banana Joe un rozzo e trasportatore di banane che deve fare i conti con la civiltà ovviamente con i suoi modi. Su Italia 1 Steve Carell è un novello Noè alla presa con la sua arca in Un’impresa da Dio con Morgan Freeman ancora nelle vesti dell’Altissimo. In classico clima di settimana santa su Tv8 The Passion il kolossal sulla passione di Cristo firmato da Mel Gibson. Un altro grande film di cui recentemente abbiamo visto la serie tv, Il nome della rosa con Sean Connery, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Sulle altre reti: Bruce Willis è L’ultimo boyscout. Missione: sopravvivere su Iris (ch22) alle 21; Lone Survivor con Mark Wahlberg, sul Canale 20 alle 21; Rosa la wedding planner: Nessuno è perfetto su LA5 (ch30) alle 21:10; Renée Zellweger è Miss Potter su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Son of a Gun con Ewan McGregor, su Rai 4 (ch21) alle 21:10; Il cuore altrove di Pupi Avati con Neri Marcoré, Vanessa Incontrada, Nino D’Angelo, Giancarlo Giannini, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Assassinio a bordo su LA7 alle 21:15; Così fan tutte di Tinto Brass con una giovanissima Claudia Koll, su Cielo (ch26) alle 21:15; Alberto Sordi è Il medico della mutua su LA7D (ch29) alle 21:30; Il bambino con il pigiama a righe pellicola sulla Shoah sul Nove alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 2 continua la nuova serie tv americana, The Rockie, un 40enne che vuole entrare in Polizia a Los Angeles ma deve superare il suo essere “matricola”, a seguire Bull. Alle 21.20, su Rai Premium (ch25), la replica di Nero a metà fiction con Claudio Amendola.

Reality, varietà e documentari. Continua la sfida del sabato sera: su Canale 5 la serie finale di Amici di Maria de Filippi mentre su Rai 1 Milly Carlucci guida i suoi vip ballerini in Ballando con le Stelle. Quinta puntata su Rai 3 alle 21:45 con il geologo Mario Tozzi alle prese con Sapiens – un solo pianeta serie di documentari sulla natura, lo spazio, la terra per il futuro dell’uomo.

Sport in tv. Il sabato di Pasqua porta nell’uovo un sabato tutto in campo con la 33sima giornata in Serie A: alle 12:30 Parma-Milan su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite); alle 15 le altre partite sui canali Sky con Diretta Gol su Sky Sport (ch251) mentre Lazio-Chievo sarà su Dazn; alle 18 la Juve ha il secondo match point scudetto in Juventus-Fiorentina su DAZN e poi alle 20:30 il match clou per la zona Champions Inter-Roma su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). Per il resto calcio estero in tv con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport.