Stasera in tv: programmi tv di venerdì 21 settembre 2018

Questa sera su Rai 1 Carlo Conti conduce Tale e quale show, su Canale 5 Checco Zalone in Sole a catinelle. Stasera in tv Italia-Finandia Mondiali Volley su Rai 2 e su Rete 4 Quarto grado



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, venerdì 21 Settembre.

Prima serata

Film. Per la seconda settimana di file Canale 5 si affida al campione di incassi e di simpatia Checco Zalone stasera in tv giovedì 21 settembre 2018 in uno dei suoi successi da botteghino, Sole a Catinelle in cui interpreta un padre di famiglia su lastrico che promette al figlio una vacanza da sogno in caso di promozione a pieni voti, quando questo avviene Checco si inventa un viaggio in Molise dai parenti ed è qui che una mezza odissea diventerà una vacanza da sogno. Su Rai 3 una prima tv firmata da Giovanni Veronesi, Non è un paese per giovani brillante commedia sulla fuga di cervelli con Filippo Scicchitano, Govanni Anzaldo, Sara Serraiocco. Su Italia 1 Sylvester Stallone è l’intramontabile Rambo 2 – La vendetta. Sulle altre reti: The Divergent Series: Insurgent sul Canale 20 alle 21; Romanzo criminale di Michele Placido con Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino su Iris (ch22) alle 21; Lonely Hearts con John Travolta, su Cine Sony (ch55) alle 21; Banlieue 13 – Ultimatum azione su Rai 4 (ch21) alle 21:10; San Valentino di sangue in 3-D horror su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Eddie Murphy è Il dottor Dolittle su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Perché te lo dice mamma con Diane Keaton, Mandy Moore, su LA5 (ch30) alle 21:10; Scandalosa Gilda con Monica Guerritore, su Cielo (ch26) alle 21:15; Bruce Willis è Ancora vivo sul Nove alle 21:25; Programmato per uccidere con Steven Seagal, su Spike (ch49) alle 21:30.

Fiction, serie tv e documentari. Alle 21.20, su Rai Premium, le repliche di Una pallottola nel cuore 3. Su Paramount Channel alle 21:10 Padre Brown e su La7d alle 21:30 Josephine, Ange Gardien.

Reality, varietà e programmi tv. Alle 21.25, su Rai 1, Carlo Conti presenta la seconda puntata della nuova stagione di Tale e quale show 2018. Alle 21.15, su La7, Diego Bianchi, in arte Zoro, presenta Propaganda Live. Alla stessa ora, ma su Rete 4, Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi conducono un nuovo appuntamento con Quarto grado. Alle 21.30, su Tv8, la puntata in chiaro di X-Factor 2018.

Sport in tv. Inizia la seconda fase dei Mondiali di volley, a Milano alle 21 si gioca Italia-Finlandia. Messe da parte le coppe europee è di nuovo tempo di campionato: alle 20.30 Sassuolo-Empoli anticipo di Serie A su SKY SPORT SERIE A (ch202); alle 21.00 Benevento-Salernitana anticipo di Serie B su DAZN e in chiaro su RAI SPORT. Calcio estero: alle 20.00 Lorient-Clermont (Ligue 2 francese) su DAZN; alle 20.30 Stoccarda-Fortuna Dusseldorf (Bundesliga) su SKY SPORT FOOTBALL; alle 20.45 Monaco-Nimes (Ligue 1) su DAZN e alle 21.00 Huesca-Real Sociedad (Liga) sempre su DAZN.