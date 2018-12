Stasera in tv: programmi tv di sabato 8 dicembre 2018

Stasera in tv il meglio di Tu sì que Vales su Canale 5, Portobello con Antonella Clerici su Rai 1. Su Rai 3 questa sera Corrado Augius ci porta in Città Segrete



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, sabato 8 dicembre 2018.

Prima serata

Film. Nel giorno che apre ufficialmente il periodo del Natale niente di meglio che viverlo un po’ in controtendenza stasera in tv sabato 8 dicembre 2018 quando su Italia 1 Jim Carrey sarà lo spirito contronatalizio per eccellenza ne Il Grinch. Su Rete 4 invece Francis Ford Coppola firma il sequel Il padrino – Parte II con Robert De Niro, Diane Keaton, Al Pacino, Gastone Moschin. Il film cult continuano con Arnold Schwarzenegger in Atto di forza sul Canale 20 alle 21; Adriano Celentano è Il bisbetico domato con Ornella Muti, su Iris (ch22) alle 21; Sognando l’Africa con Kim Basinger, su Cine Sony (ch55) alle 21:00; Sylvester Stallone è Rocky III su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Un cappotto di mille colori su LA5 (ch30) alle 21:10; Uomini di Dio su TV 2000 (ch28) alle 21:20; Gloria Guida è La ragazzina su Cielo (ch26) alle 21:20; Un desiderio per Natale su TV8 alle 21:25; Val Kilmer è Il Santo sul Nove alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 2 tornano gli agenti al sole di N.C.I.S. Los Angeles con la nona stagione in prima tv così come a seguire la quarta stagione di Bull. Alle 21.15, su La7, in prime time la serie originale del Professor T., il crime belga ideato da Paul Piedfort e diretto da Indra Siera. Alle 21.20, su Rai Premium, le repliche della seconda stagione de L’Ispettore Coliandro. Su Rai4 alle 21:05 la serie tv American Crime Story – L’assassinio di Gianni Versace.

Reality, varietà e documentari. Novità assoluta su Rai 3 dove in Città Segrete Corrado Augias condurrà il pubblico alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, i segreti di tre grandi capitali europee. Dopo la finale della scorsa settimana è tempo de Il meglio di Tu sì que vales – L’album il programma di Belén Rodríguez, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Alle 21.15 anche Portobello con Antonella Clerici su Rai 1.

Sport in tv. Tornano i campionati italiani ed esteri. Per gli anticipi della 14sima giornata in Serie A: alle 15 si comincia con Napoli-Frosinone in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e Sky Sport 251, alle 18 Cagliari-Roma in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e Sky Sport 251 e poi alle 20:30 Lazio-Sampdoria che sarà trasmessa in esclusiva streaming da Dazn. Il campionato di serie B altra esclusiva di Dazn scende in campo alle ore 15 tra cui spicca Padova-Palermo alle 12:30. Per il resto grande sabato di calcio in tv con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport.