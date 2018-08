Stasera in tv programmi tv sabato 18 agosto 2018

Stasera in tv su Canale 5 Inga Lindstrom in prima tv, su Rai 1 il film Qualcosa di buono. Su Italia 1 il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Riparte la Serie A: Chievo-Juventus e Lazio-Napoli

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, sabato 11 agosto 2018

Prima serata

Film. Nel giorno dedicato al lutto cittadino e ai funerali per le 39 vittime della tragedia di Genova, stasera in tv sabato 18 agosto 2018 Rai 1 propone alle 20:30 una pellicola intensa con il premio Oscar Hilary Swank protagonista insieme a Emmy Rossum di Qualcosa di buono: la vita difficile di una pianista costretta alla sedia rotelle da una malattia degenerativa e la sua “badante” un po’ sopra le righe. Su Italia 1 l’avventura di Frodo, Gandalf, Aragorn Legolas e Gimli si conclude con l’ultimo episodio della trilogia Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Su Rai 3 invece il capolavoro western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach rispettivamente Il buono il brutto e il cattivo. Sulle altre reti: Shutter Island di Martin Scorsese Con Leonardo DiCaprio, sul Canale 20 alle 21; La legge del crimine con Jean Reno, su Iris (ch22) alle 21; I miserabili con Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman, Claire Danes su Cine Sony (ch55) alle 21; Happy Face Killer con David Arquette, in prima tv su Rai 2 alle 21:05; Nightmare su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Il club degli Imperatori con Kevin Kline, su LA5 (ch30) alle 21:10; Hazzard il film con Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Lynda Carter su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Reazione a catena con Keanu Reeves, Morgan Freeman, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; La locanda della sesta felicità con Ingrid Bergman, su TV 2000 (ch28) alle 21:15; Graffiante desiderio con Vittoria Belvedere, Serena Grandi, Andrea Roncato su Cielo (ch26) alle 21:15; Victor Victoria con Julie Andrews, Robert Preston, su LA7D (ch29) alle 21:30; Ritorno a Spoon River su Rai Storia (ch54) alle 22.

Reality, varietà e programmi tv. —

Fiction e serie tv. Su Canale 5 due nuovi episodi di Inga Lindstrom dal titolo La casa sul Lago e Le nozze di Greta. Tv8 alle 21:30 la serie tv italiana I delitti del Bar Lume. Alle 21.10 su La7 la serie crime Little Murders. Per la serie La Bibbia su Rai Premium (ch25) va in onda San Paolo alle 21:20. Su Rete 4 la prima stagione di The Transporter The Series. Sergio Castellitto è Padre Pio su Mediaset Extra (ch34) alle 21:15.

Sport in tv. Dopo tre mesi di sosta ed un Mondiale di mezzo torna la Serie A, si giocano gli anticipi della prima giornata: alle 18 l’esordio di Cristiano Ronaldo e i campioni d’italia in carica in Chievo Verona-Juventus in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e poi alle 20:30 Lazio-Napoli che sarà la prima partita di A trasmessa da Dazn. Per il resto grande sabato di calcio in tv con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League su Sky Sport.

Seconda serata

Film. L’ultima missione per Daniel Auteuil, su Iris (ch22) alle 22:40; Don Jon con Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, su Rai Movie (ch24) alle 23; Mimic con Mira Sorvino, su Paramount Channel (ch27) alle 23:10; Amityville Possession con Burt Young, su Italia 2 (ch120) alle 23:15; Un amore senza tempo con Meryl Streep, Glenn Close, Vanessa Redgrave, su LA5 8ch30) alle 23:15; La vita facile per Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Vittoria Puccini, su Canale 5 alle 23:25; El Alamein – La linea del fuoco con Paolo Briguglia, Pierfrancesco Favino, Luciano Scarpa, Emilio Solfrizzi su Rete 4 alle 23:25; Michael Collins con Liam Neeson, Julia Roberts, su Cine Sony (ch55) alle 23:30; The Machine su Rai 4 (ch21) alle 23:30; Forever Young di Fausto Brizzi con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Stefano Fresi, sul Canale 20 alle 23:40.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 dopo il film alle 22 torna l’appuntamento con Duilio Giammaria e le migliori inchieste di Petrolio. Alle 23:30 Blue Bloods su Rai 2, a seguire gli speciali Tg2. Su Rai 3 alle 23:40 le repliche di Amore Criminale con Veronica Pivetti. Su Canale 5 il concerto Madonna: rebel heart tour.