Stasera in tv: programmi tv di oggi, martedì 30 gennaio

Questa sera su Rai 1 Atalanta-Juventus di Coppa Italia, su Canale 5 il film Adaline. Stasera tutto è possibile con Amadeus su Rai 2, Cartabianca su Rai 3, Il Terzo Indizio su Rete 4

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 30 gennaio 2018.

Prima serata

Film. Blake Lively, Harrison Ford e Michiel Huisman nel dramma che ha affascinato il mondo, su Canale 5 stasera in tv martedì 30 gennaio la storia d’amore che sfida tempo e magia… Adaline – L’eterna giovinezza. Su Italia 1 continua la saga del “maghetto” Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ancora un passaggio per Spy con Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law, Jason Statham, su Rai 4 alle 21; Kiss of the Dragon su Cine Sony alle 21:05; Clint Eastwood è Il texano dagli occhi di ghiaccio su Iris alle 21:05; Pride – La forza del riscatto su TV 2000 alle 21:05; Prima e dopo con Meryl Streep, Liam Neeson, su Paramount Channela alle 21:10; Nuovo Cinema Paradiso del premio Oscar Giuseppe Tornatore con Philippe Noiret, Salvatore Cascio, su Rai Movie alle 21:10; Un momento di follia con François Cluzet, Vincent Cassel, su Cielo alle 21:15; Diverso da chi? con Luca Argentero, Claudia Gerini, su Nove alle 21:25; La rivincita delle bionde con Reese Witherspoon, su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. Su RaiPremium alle 21:20 una replica di Blue Bloods. Su La7d Private teacher. Su Italia2 alle 21:10 The Big Bang Theory, a seguire 2 Broke Girls.

Approfondimento e attualità. Su Rai 2 nuova puntata di Stasera tutto è possibile con Amadeus e i suoi ospiti Vip pronti a mettersi in gioco in improvvisazioni e quant’altro. Approfondimento e attualità politica: su La7 appuntamento settimanale con DiMartedì, conduce Giovanni Floris mentre su Rai 3 c’è Cartabianca con Bianca Berlinguer. Su Rete 4 invece Barbara de Rossi conduce una nuova puntata de Il terzo indizio.

Sport in diretta tv. Prima semifinale di andata di Coppa Italia, alle 20.45 da Bergamo Atalanta-Juventus in diretta su RAI 1; alle 21.00 Huddersfield Town-Liverpool di Premier League su SKY SPORT 1 e SKY SPORT 3; alle 21.05 Rennes-Paris SG per la Coupe de la Ligue francese su PREMIUM SPORT.

Seconda serata

Film. Matthew McConaughey, Ethan Hawke, Skeet Ulrich, Vincent D’Onofrio sono The Newton Boys su Cine Sony alle 22:55; Half Light con Demi Moore, su Paramount Channel alle 23; Il monaco su Rai 4 alle 23:05; In questo mondo di ladri con Valeria Marini, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi su Nove alle 23:30; La guida indiana su Iris alle 23:50; Batman. Il ritorno con Danny DeVito, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, su Italia 2 alle 23:50 e Verdetto finale su Rete 4 alle 23:55.

Varietà e documentari. Bruno Vespa ed il salotto di Porta a Porta alle 23:30 circa su Rai 1. Così come Matrix con Nicola Porro alle 23:20 su Canale 5. Idem su Rai 2 per il late show sulla televisione, Sbandati con Gigi e Ross. Alle 23.30 su Tv8 la replica del talent del ballo Dance Dance Dance.