Stasera in tv: programmi tv di mercoledì 26 giugno 2019

Stasera in tv SuperQuark con Piero Angela su Rai 1, la serie in prima tv Riviera su Canale 5. Questa sera Chi l’ha visto su Rai 3 e I Leganesi su Rete 4

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, mercoledì 26 giugno 2019.

Prima serata

Film. Un burbero Jean Reno è pronto ad accogliervi questa sera in tv mercoledì 26 giugno 2019 su Rai Due per Un’Estate in Provenza mentre su Italia 1 quei mattacchioni di Pio e Amedeo ne combineranno di ogni in Amici come noi, epico è invece Brad Pitt nei panni di Achille in Troy sul Canale 20 alle 21. Sulle altre reti: Io non ho paura di Gabriele Salvatores su Iris (ch22) alle 21; Ricatto internazionale su Cine Sony (ch55) alle 21; In nome di mia figlia con Daniel Auteuil, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Match Point di Woody Allen con Scarlett Johansson, su LA5 (ch30) alle 21:10; Cambio di gioco con Dwayne “The Rock” Johnson, su Paramount (ch27) alle 21:10; Arnold Schwarzenegger è Conan il distruttore su Italia 2 (ch120 e 66) alle 21:15; 2012 – Ice Age su Cielo (ch26) alle 21:15; Una spia non basta con Tom Hardy, Reese Witherspoon, Chris Pine, sul Nove alle 21:25; A spasso con Daisy con Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. Sbarca su Canale 5 una serie in prima tv sulle reti free dal titolo Riviera, un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato. Su Paramount Network (ch27) alle 21:10 Frankie Drake Mysteries. Su La7d (ch29) alle 21:30 Body of Proof. Su La7 alle 21:15 altra serie tv Hawthorne.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai Uno come tradizione d’estate torna la scienza fatta a persona, Piero Angela che a 90 anni conduce una nuova stagione di SuperQuark. C’è Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli su Rai Tre. Renzo Arbore su Rai 5 (ch23) con la terza puntata di “Ll’arte d’ ‘o sole” ripercorrendo i 28 anni in tour con la sua Orchestra Italiana. Su Rai Premium (ch25) alle 21:20 le repliche di Stasera tutto è possibile con Amadeus. Retequattro porta per la prima volta in tv “Signori si nasce… e noi?”, lo spettacolo de “I Legnanesi” al Teatro della Luna di Milano.

Sport in tv. Coppa d’Africa: 16.30 Nigeria-Guinea, 19.00 Uganda-Zimbabwe e 22.00 Egitto-RD Congo su DAZN.

Seconda serata

Film. Sex List – Omicidio a tre con Ewan McGregor, Hugh Jackman, Michelle Williams, su Rai Movie (ch24) alle 22:40; L’acchiappadenti con Dwayne Johnson, Ashley Judd, su Paramount (ch27) alle 23; Buon compleanno Mr. Grape con Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, su TV8 alle 23:15; Last Night con Sam Worthington, su LA5 (ch30) alle 23:15; Scuola di ladri con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, su Italia 2 (ch120) alle 23:15; Ti stimo fratello con Giovanni Vernia, Maurizio Micheli, Diego Abatantuono, su Italia 1 alle 23:20; Concorrenza sleale di Ettore Scola con Diego Abatantuono, Sergio Castellitto, Gérard Depardieu, su Iris (ch22) alle 23:30; Gloria Guida è L’infermiera di notte con Lino Banfi, Alvaro Vitali, su Rete 4 alle 23:50.

Fiction, serie tv e programmi. Su Rai 1 Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Su Rai 2 in seconda serata Enrico Lucci con il suo scanzonato e irriverente Realiti. Su Rai 3 TG3 Linea notte con Maurizio Mannoni.