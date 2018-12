Stasera in tv: programmi tv di mercoledì 26 dicembre 2018

Stasera in tv Cenerentola su Rai 1, la serie tv Piccole donne su Canale 5. Questa sera serie A Inter-Napoli e CR4 La repubblica delle donne su Rete 4



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, mercoledì 26 dicembre 2018.

Prima serata

Film. Secondo appuntamento con i classici che hanno fatto la storia di Walt Disney su Rai 1 stasera in tv mercoledì 26 dicembre 2018 va in onda Cenerentola. Su Rai 2 invece Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan sono madre e figlia che si scambiano la propria vita in Quel pazzo venerdì. A completare il tris RAI c’è Ben Stiller ancora custode alle prese con Una notte al museo 2. Su Italia 1 thriller con Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Michael Caine in Now you see me – I maghi del crimine. Sulle altre reti: Diego Abatantuono è il mitico Attila flagello di Dio su Iris (ch22) alle 21; Split con James McAvoy, sul Canale 20 alle 21; Jack di cuori su Cine Sony (ch55) alle 21; Prigione di vetro su Rai 4 (ch21) alle 21:05; Ritorno al Marigold Hotel con Judi Dench, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Una settimana da Dio per Jim Carrey, con Morgan Freeman, Jennifer Aniston, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Interceptor con Mel Gibson, su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Hunger Games: La ragazza di fuoco con Jennifer Lawrence, su LA5 (ch30) alle 21:10; Vacanze romane con Audrey Hepburn, Gregory Peck, su LA7 alle 21:15; Babbo Natale non viene da nord con Maurizio Casagrande, Annalisa Scarrone, Giampaolo Morelli, sul Nove alle 21:25; Kevin Costner nel celebre Balla coi lupi su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Canale5 alle 21:20 la serie tv ispirata al famoso classico Piccole donne. Alle 21.20, su Rai Premium (ch25), Isabel.

Reality, varietà e documentari. Su Rete 4 non va in vacanza Piero Chiambretti presenti con il suo Cr4 – La Repubblica delle donne.

Sport in tv. Grande Boxing Day per la Serie A con le gare della 18sima giornata penultima di andata: alle 12:30 Frosinone-Milan su Dazn mentre alle 15 e alle 18 doppio appuntamento con Diretta Goal Serie A su SKY SPORT (canale 251); e le singole gare Bologna-Lazio su Dazn; Atalanta-Juventus su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite); Fiorentina-Parma su SKY SPORT (canale 253 satellite, 384 digitale); Cagliari-Genoa su SKY SPORT (canale 254 satelite, 385 digitale); Sampdoria-Chievo su SKY SPORT (canale 255 satellite, 386 digitale); alle 18 Torino-Empoli su DAZN; Roma-Sassuolo su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite) e Spal-Udinese su SKY SPORT (canale 253 satellite, 384 digitale); infine alle 20.30 il match clou Inter-Napoli su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). Ma è anche il Boxing Day della Premier League, tutte in campo sui campi Sky: Fulham-Wolverhampton Ore 13,30; Burnley-Everton Ore 16; la capolista gioca in casa in Liverpool-Newcastle Ore 16; Crystal Palace-Cardiff City Ore 16; Guardiola fuori casa in Leicester-Manchester City Ore 16; Tottenham-Bournemouth Ore 16; Manchester United-Huddersfield Ore 16; Brighton-Arsenal Ore 18.15; in trasferta Sarri in Watford-Chelsea Ore 20.30.