Stasera in tv: programmi tv di mercoledì 12 giugno 2019

Stasera in tv su Canale 5 Live Non è la D’Urso, su Rai 1 il film Un matrimonio da favola. Questa sera Chi l’ha visto su Rai 3, su La7 Atlantide e il ritorno di Arbore su Rai 5

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, mercoledì 12 giugno 2019.

Prima serata

Film. La classica commedia corale firmata dal compianto Carlo Vanzina questa sera in tv mercoledì 12 giugno 2019 su Rai Uno dove saremo invitati ad Un Matrimonio da favola con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca e tanti altri compagni di scuola invitati alle nozze di un loro compagno con una ricca figlia di papà a Montecarlo, ne vedremo delle belle. Su Rai Due invece è di scena la ricostruzione della tragedia di Pompei, 79 d.C. mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore, con Kit Harrington, il Jon Snow de “Il Trono di Spade”. Le mitiche peripezie di un gruppo di amici in Una notte da leoni 2 su Italia 1 e il più classico action movie con Bruce Willis in Hostage su Rete 4. Sulle altre reti: The Prestige con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie su Iris (ch22) alle 21; Matrix Reloaded il sequel con Keanu Reeves, sul Canale 20 alle 21; Quando l’amore su Cine Sony (ch55) alle 21:05; Clint Eastwood è Nel centro del mirino su Rai Movie 8(ch24) alle 21:10; L’amore secondo Dan con Steve Carell, Juliette Binoche, su LA5 (ch30) alle 21:10; Le comiche con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, su Italia 2 (ch120 e 66) alle 21:15; Black Hawk Down di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor, su TV8 alle 21:30; I banchieri di Dio con Omero Antonutti, Giancarlo Giannini, Pamela Villoresi, Rutger Hauer su LA7 all’interno dello speciale Atlantide alle 22:10.

Fiction, serie tv e telefilm. Su RaiPremium (ch25) alle 21:20 Il Paradiso delle Signore. Su Paramount Network (ch27) alle 21:10 Frankie Drake Mysteries. Su La7d (ch29) alle 21:30 Body of Proof.

Reality, varietà e programmi tv. Mercoledì appuntamento con Barbara d’Urso ed il suo Live – Non è la D’Urso su Canale 5. C’è Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Su La7 alle 21:10 una replica di Atlantide – Storie di uomini e di mondi di Andrea Purgatori. Renzo Arbore torna in tv e lo fa su Rai 5 (ch23) con “Ll’arte d’ ‘o sole” ripercorrendo i 28 anni in tour con la sua Orchestra Italiana.

Sport in tv. Si gioca la gara 2 di finale scudetto del campionato di serie A di basket tra Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari alle ore 20.45 Rai Sport HD (ch57 e 58).

Seconda serata

Film. Bomber con Shane Taylor, sul Nove alle 22:10; Land Shark – Rischio a Wall Street con Josh Hartnett, su Cine Sony (ch55) alle 22:50; Passione violenta su Cielo (ch26) alle 23; Brendan Fraser è Sbucato dal passato su Paramount (ch27) alle 23; Nicolas Cage è L’ultimo dei Templari su Italia 2 (ch120 e 66) alle 23:10; Quando meno te lo aspetti con Kate Hudson, Joan Cusack, su LA5 (ch30) alle 23:15; Austin Powers in Goldmember con Mike Myers, su Italia 1 alle 23:30; Sharm El Sheikh. Un’estate indimenticabile con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Michela Quattrociocche sul Canale 20 alle 23:35; The Son of No One con Channing Tatum, Al Pacino, Juliette Binoche, Ray Liotta, su Rai Movie (ch24) alle 23:45; Volver di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, su Iris (ch22) alle 23:55.

Fiction, serie tv e programmi. Su Rai 1 Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Su Rai 2 dopo le polemiche della settimana scorsa Enrico Lucci viene retrocesso in seconda serata con il suo scanzonato e irriverente Realiti. Su Rai 3 TG3 Linea notte con Maurizio Mannoni. Su Rai 2 la commedia divertente di Fatti Unici. La fiction Il mio vicino del piano di sopra con Sergio Rubini, Barbora Bobulova, su Rai Premium (ch25) alle 23:50. Intorno a mezzanotte su Rete 4 il documentario Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank.