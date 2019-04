Stasera in tv: programmi tv martedì 30 aprile 2019

Stasera in tv su Rai 1 L’Aquila grandi speranze terza puntata, su Rai 2 The Voice, su Canale 5 Ficarra e Picone sono il 7 e l’8. Questa sera Le Iene Italia 1, Cartabianca Rai 3 e DiMartedì La7

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 30 aprile 2019.

Prima serata

Film. Il mese si chiude alla grande questa sera in tv martedì 30 aprile 2019 su Canale 5 con Ficarra e Picone protagonisti di una delle loro pellicole di maggior successo, loro sono Il 7 e l’8, due numeri che li hanno contraddistinti da quando furono scambiati alla nascita, ora Tommaso e Daniele si incontrano per caso e una volta scoperta la verità cercano il responsabile e di dirlo ai propri genitori. Sempre western il martedì su Iris (ch22), alle 21 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express con John Wayne; Kiss of the Dragon con Jet Li, Bridget Fonda, su Cine Sony (ch55) alle 21; Red con Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman, sul Canale 20 alle 21; Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen con Diane Keaton, su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Novecento atto I di Bernardo Bertolucci con Gérard Depardieu, Robert De Niro, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Eva Longoria è La sposa fantasma su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Indiana Jones e il tempio maledetto di Steven Spielberg con Harrison Ford, su Focus (ch35) alle 21:15; Il guru su Italia 2 (ch120 e 66) alle 21:15; Baciati dalla sfortuna con Lindsay Lohan, Chris Pine, su Cielo (ch26) alle 21:15; Faster con Dwayne Johnson, sul Nove alle 21:25; Moll Flanders con Robin Wright, Morgan Freeman, su LA7D (ch29) alle 21:30; Piccoli brividi su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. In prima tv su Rai Uno la terza puntata della fiction dedicata alla rinascita dell’Abruzzo dopo il terremoto di dieci anni fa in L’Aquila – grandi speranze con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi. su Rete 4 classica doppietta con Il Segreto e a seguire Una Vita. Alle 21:20 su Rai Premium le repliche della serie tv Blue Bloods con Lino Guanciale. Su Rai4 alle 21:10 finale di stagione di Vikings.

Reality, varietà e documantari. Secondo appuntamento con The Voice of Italy, conduce Simona Ventura. Su Italia 1 martedì con Le Iene Show presentato da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. Serata talk: alle 21.15, su La7, Giovanni Floris con il suo DiMartedì e alle 21.15, su Rai 3, Bianca Berlinguer con Cartabianca.

Sport in tv. Alle 19.00 Montpellier-PSG su DAZN e alle 21.00 Tottenham-Ajax su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite).