Stasera in tv: programmi tv di martedì 26 febbraio 2019

Stasera in tv su Rai 1 Coppa Italia semifinale Lazio-Milan, su Canale 5 Segreti e delitti. Questa sera il Collegio su Rai 2, Le Iene Italia 1, Cartabianca Rai 3, DiMartedì La7

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 26 febbraio 2019.

Prima serata

Film. Azione e adrenalina allo stato puro stasera in tv martedì 26 febbraio 2019 su Rete 4 con Denzel Washington e Chris Pine nel ruolo di un vecchio e giovane macchinista che cercano con tutte le forze di fermare un pericoloso treno lanciato a tutta velocità, appunto Unstoppable – Fuori controllo come il titolo della pellicola. Rullo di tamburi è il classico western su Iris (ch22) alle 21; Massimo Boldi, Biagio Izzo e tanti altri comici insieme per un Matrimonio al Sud sul Canale 20 alle 21; Scusa, me lo presti tuo marito? con Jack Lemmon, Romy Schneider, su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Steven Seagal è Lo straniero – The Foreigner su Cine Sony (ch55) alle 21:05; Money Monster – L’altra faccia del denaro di Jodie Foster con George Clooney, Julia Roberts, su Rai 4 (ch21) alle 21:10; Viva l’Italia con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Sandra Bullock è Miss Fbi. Infiltrata speciale su LA5 (ch30) alle 21:10; Non è un paese per vecchi dei fratelli Cohen con Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Death Race 3: Inferno su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Mangia prega ama con Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, su Cielo (ch26) alle 21:15; Allacciate le cinture con Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Francesco Scianna sul Nove per la regia di Ozpetek alle 21:25; Amici, amanti e… con Natalie Portman, Ashton Kutcher, su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e documentari. Alle 21:20 su Rai Premium le repliche della seconda stagione della fiction La porta rossa con Lino Guanciale. Alle 21.30, su La7D, quattro episodi consecutivi della quarta stagione di Private practice.

Reality, varietà e programmi tv. Su Canale 5 alle 21:30 torna un appuntamento speciale con Segreti e Misteri con Gianluigi Nuzzi, già conduttore di Quarto Grado, stavolta in coppia con Cesara Bonamici per fare luce sui fatti di cronaca più efferati degli ultimi anni. Su Italia 1 martedì con Le Iene Show presentato da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. Su Rai 2 continua la nuova stagione de Il Collegio un reality dove dei ragazzi vivono la scuola in un vero e proprio collegio di una volta. Serata talk: alle 21.15, su La7, Giovanni Floris con il suo DiMartedì e alle 21.15, su Rai 3, Bianca Berlinguer con Cartabianca.

Sport in tv. Tanto calcio italiano questa sera a cominciare dalla semifinale di andata di Coppa Italia, alle 21.00 Lazio-Milan in diretta su RAI 1. Ma si gioca anche in serie B, la 26^giornata infrasettimanale, alle 18.00 anticipo Benevento-Pescara con diretta su DAZN e RAI SPORT (ch57-58) e poi tutte le altre gare alle 21 in esclusiva su Dazn. Per la Premier League, Newcastle-Burnley su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.