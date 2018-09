Stasera in tv: programmi tv di martedì 25 settembre 2018

Stasera in tv su Canale 5 Temptation Island Vip, su Rai 1 Gigi Proietti in Una pallottola nel cuore 3. Questa sera su Rai 2 Amadeus conduce Stasera tutto è possibile e poi Cartabianca e DiMartedì



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 25 Settembre 2018.

Prima serata

Film. Fantascienza al potere ancora una volta su Italia 1 stasera in tv martedì 25 settembre 2018 con la saga infinita di Michael Bay, Transformers – la vendetta del caduto, stavolta i Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot, con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro. Su Rete 4 invece tocca a Bruce Willis come al solito alle prese con sparatore ed esplosioni in 58 minuti per morire – Die Harder. Sulle altre reti: per il filone western di Iris (ch22) va in onda Far West alle 21; Saw. L’enigmista sul Canale 20 alle 21; 7 Seconds per Wesley Snipes, su Cine Sony (ch55) alle 21; Leonardo DiCaprio è Il grande Gatsby su LA5 (ch30) alle 21:10; Ex. Amici come prima con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D’Aquino su Rai Movie (ch24) alle 21:10; 10 Years con Channing Tatum, su Cielo (ch26) alle 21:15; Paisà di Roberto Rossellini su TV 2000 (ch28) alle 21:15; Kill Bill. Vol. 2 di Quentin Tarantino con Uma Thurman, sul Nove alle 21:25; infine Il Codice Da Vinci di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e documentari. Alle 21.25, su Rai 1, la terza puntata della terza stagione di Una pallottola nel cuore, con Gigi Proietti. Alle 21.30, su La7D, quattro episodi consecutivi della quarta stagione di Private practice.

Reality, varietà e programmi tv. Un altro gradito ritorno nella nuova stagione televisiva, stiamo parlando dello show vip Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2. Alle 21.15, su La7, il talk della politica di Giovanni Floris col suo DiMartedì. Alle 21.15, su Rai 3, Bianca Berlinguer è la padrona di casa della nuova edizione di #cartabianca.

Sport in tv. C’è aria di turno infrasettimanale in serie A, l’anticipo della sesta giornata si gioca tra Inter-Fiorentina alle ore 21.00 diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251). Ma scende in campo anche la serie B con fischio d’inizio sempre alle 21 e le gare tutte in diretta esclusiva su Dazn. Si gioca anche all’ester: con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport.