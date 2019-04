Stasera in tv: programmi tv martedì 23 aprile 2019

Stasera in tv su Rai 1 seconda puntata di L’Aquila grandi speranze, su Rai 2 inizia The Voice, su Canale 5 Grande Fratello. Questa sera Le Iene Italia 1, Cartabianca Rai 3 e DiMartedì La7

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 23 aprile 2019.

Prima serata

Film. La fine delle vacanze di Pasqua vede la ripresa di gran parte delle trasmissioni, leggermente penalizzato dunque il cinema questa sera in tv martedì 23 aprile 2019, si salva solo Rete 4 con un action movie francese Special Forces – Liberate l’ostaggio in cui una squadra speciale dell’esercito cerca di liberare una giornalista finita prigioniera in ostaggio dai talebani in Afghanistan. C’è un po’ di tutto sulle altre reti: John Wayne è Il pistolero su Iris (ch22) alle 21; 12 Rounds con John Cena, sul Canale 20 alle 21; Impatto imminente per Bruce Willis, su Cine Sony (ch55) alle 21:05; Ancora tu! con Betty White, Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; tutte Pazze di me di Fausto Brizzi con Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara Francini, Claudia Zanella, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner sono Space Cowboys su Focus (ch35) alle 21:15; Adorabile nemica con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, su Cielo (ch26) alle 21:15; Enzo Salvi, Maurizio Battista, sono Fausto & Furio – Nun potemo perde su Italia 2 (ch120) alle 21:15; Ma tu di che segno 6? con Massimo Boldi, Ricky Memphis, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Pio D’Antini sul Nove alle 21:25; Una ragazza speciale su LA5 (ch30) alle 21:25; la reinterpretazione di Ben-Hur con Jack Huston, Morgan Freeman, su TV8 alle 21:30.

Fiction, serie tv e telefilm. In prima tv su Rai Uno la seconda puntata della fiction dedicata alla rinascita dell’Abruzzo dopo il terremoto di dieci anni fa in L’Aquila – grandi speranze con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi. Alle 21:20 su Rai Premium le repliche della serie tv Blue Bloods con Lino Guanciale. Su Rai4 alle 21:10 la nuova stagione di Vikings.

Reality, varietà e documantari. Due ritorni in uno su Rai 2 dove parte la nuova edizioe di The Voice of Italy, conduce Simona Ventura. Su Canale 5 invece Barbara d’Urso conduce una nuova puntata del Grande Fratello. Su Italia 1 martedì con Le Iene Show presentato da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. Serata talk: alle 21.15, su La7, Giovanni Floris con il suo DiMartedì e alle 21.15, su Rai 3, Bianca Berlinguer con Cartabianca.

Sport in tv. Tra le varie partite di calcio estero vi consigliamo alle 21.00 il derby Manchester United-Manchester City su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.