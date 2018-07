Stasera in tv: programmi tv di lunedì 23 luglio 2018

Stasera in tv su Rai 1 Tutto può succedere 3, terza puntata di Temptation Island 2018 su Canale 5. Tanti film questa sera in tv: scopriamo quali

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, lunedì 23 luglio 2018.

Prima serata

Film. Tutto il cinema che desiderate stasera in tv lunedì 23 luglio 2018. Su Rai 3 Mel Gibson è Fuori Controllo, un papà detective della polizia di Boston che indaga sulla sospetta morte della figlia. Su Italia 1 fantascienza allo stato puro in Pacific Rim con la battaglia tra robot costruiti dagli uomini e mostruose creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini. Su Rete 4 Robert Redford è protagonista de Il Castello, un generale ingiustamente accusato della morte di otto soldati e rinchiuso in una prigione militare di massima sicurezza da cui cerca di evadere coinvolgendo nella rivolta gli altri carcerati. Sulle altre reti: Nicolas Cage Via da Las Vegas su Iris (ch22) alle 21; Il momento di uccidere di Joel Schumacher per Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland, Kevin Spacey su Cine Sony (ch55) alle 21; Come ammazzare il capo… e vivere felici con Jennifer Aniston, Jason Bateman, sul Canale 20 alle 21; Una madre lo sa con Lindsay Hartley, su LA5 (ch30) alle 21:10; Abbronzatissimi 2. Un anno dopo con Jerry Calà, Eva Grimaldi, Valeria Marini, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Getta la mamma dal treno con Danny De Vito, Billy Crystal, su 7GOLD alle 21:10; La resa dei conti per Lee Van Cleef, Tomas Milian, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Wallis – L’amore senza corona con Georgina Rich, su LA7 alle 21:15; Il commissario Zagaria con Lino Banfi, su Mediaset Extra (ch34) alle 21:15; The Hunters su Italia 2 (ch120) alle 21:20; chiudiamo con Pulp Fiction di Quentin Tarantino con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel su TV8 alle 21:25.

Reality, varietà e talk show. Terzo appuntamento con Temptation Island in prima serata su Canale 5, conduce Filippo Bisciglia.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 1 sesto appuntamento con la terza stagione di Tutto può succedere in prima tv. Su Rai 2 come antipasto di prima serata la nuova sitcom con Matt Leblan dal titolo Papà a tempo pieno, a seguire i nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Su La7d alle 21:30 le repliche di Grey’s Anatomy.

Sport in diretta tv.

Seconda serata

Film. Legendary – Il giorno del riscatto con John Cena, su Spike (ch49) alle 23; Fratelli per la pelle con Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes, su Paramount Channel 8(ch27) alle 23; Faccia a faccia con Gian Maria Volonté, Tomas Milian, su Rai Movie (ch24) alle 23:05; Viaggio in Inghilterra con Anthony Hopkins, Debra Winger, su LA7 alle 23:15; Oltre le regole. The Messenger con Ben Foster, Jena Malone, Woody Harrelson, su Iris (ch22) alle 23:25; Ouija: L’origine del Male horror su Italia 1 alle 23:55; Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan con Clint Eastwood, su Rete 4 a mezzanotte.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 parte la nuova spedizione, Overland giunto alla 19sima edizione. Su Rai 2 intorno a mezzanotte dal Teatro di Verdura di Palermo Sicilia Cabaret. Intorno a mezzanotte su Rai 3 Report Cult le migliori inchieste del team di Sigfrido Ranucci.