Stasera in tv: programmi tv lunedì 18 marzo 2019

Stasera in tv terza puntata del Nome della Rosa su Rai 1, Isola dei Famosi su Canale 5. Quarta sera Report Rai 3, Made in Sud Rai 2, Quarta Repubblica Rete 4

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, lunedì 18 marzo 2019.

Prima serata

Film. Ancora Keanu Reeves protagonista con uno dei suoi personaggi John Wick in Capitolo 2 stasera in tv lunedì 18 marzo 2019, su Italia 1: ritroveremo il killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi. Sulle altre reti: Interstellar con Matthew McConaughey, sul Canale 20 alle 21; Il rapporto Pelican con Julia Roberts, Denzel Washington, su Iris (ch22) alle 21; Ransom – Il riscatto con Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, su Cine Sony (ch55) alle 21; Maria, madre di Gesù su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Inconceivable con Nicolas Cage, su Rai 4 (ch21) alle 21:10; The Hateful Eight di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Possession. Una storia romantica con Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart, su LA5 (ch30) alle 21:15; Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto con Ian McKellen, su Cielo (ch26) alle 21:20; Daniel Craig è sempre James Bond agente 007 Skyfall su TV8 alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Su Rai 3 è sempre tempo di inchieste con Sigfrido Ranucci ed il suo Report. Su Rai 2 alle 21.20 tornano i comici di Made in Sud capeggiati da Stefano de Martino e Fatima Trotta. Su Rete 4 politica ed economia con Nicola Porro nel talk Quarta Repubblica.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai1 tratto dal famoso romanzo di Umberto Eco va in onda la terza puntata de Il nome della Rosa riportato in tv in una miniserie con John Turturro. Alle 21:15 la nuova stagione di Grey’s Anatomy. Su La7d (ch29) alle 21:30 Josephine, Ange Gardien.

Sport in diretta tv. —

Seconda serata

Film. I più grandi di tutti di Carlo Virzì con Claudia Pandolfi, Alessandro Roja, su Rai 5 (ch23) alle 22:05; The Manchurian Candidate con Denzel Washington, Meryl Streep, su Paramount Channel (ch27) alle 23; In linea con l’assassino di Joel Schumacher con Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, su Cine Sony (ch55) alle 23:20; Ricetta d’amore su LA5 (ch30) alle 23:20; Testimone involontario con Jon Voight, Paul Sorvino, su Iris (ch22) alle 23:55; Final Destination 5 su Italia 1 a mezzanotte.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 il tavolo di Che fuori tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rai 2 gli episodi della prima stagione della serie tv Suburra. Su Rai 3 alle 23:15 Prima dell’alba percorso notturno con Salvo Sottile. Intorno a mezzanotte TG3 Linea notte con Maurizio Mannoni.