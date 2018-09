Stasera in tv: programmi tv di lunedì 10 settembre 2018

Questa sera sulle reti Rai: Portogallo-Italia, Shall we dance?, Presa diretta. Stasera su Mediaset: Adaline, Tre uomini e una gamba, Delitto ai Caraibi



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, lunedì 10 Settembre.

Prima serata

Film. Tre pellicole con inizio alle ore 21.00: la commedia Birdman, su Cine Sony, l’action Le belve, su Iris, e la commedia Ted, su 20. Cinquina di proposte alle 21.10: il western Hombre, su Rai Movie, il fantascientifico 28 giorni dopo, su Rai 4, la commedia Un padre di troppo, su La5, la commedia Ex, su Paramount Channel, e l’animazione di Capitan Harlock, su Italia 2. Alle 21.15 Morgan Freeman e Dan Aykroyd sono tra i protagonisti del classico A spasso con Daisy, su Cielo. Spazio alle commedie alle 21.20, in particolare con Shall we dance?, su Rai 2, in cui Richard Gere interpreta un avvocato di Chicago dalla vita perfetta ma con un piccolo vuoto, presto colmato con l’inaspettata passione per la danza, e Tre uomini e una gamba, su Italia 1, in cui Aldo, Giovanni e Giacomo partono in auto da Milano per andare al matrimonio di Giacomo, portando con loro una scultura d’arte moderna che vale milioni. Alle 21.25 arrivano in contemporanea il giallo Delitto ai Caraibi, su Rete 4, e il drammatico Adaline – L’eterna giovinezza, su Canale 5, in cui si racconta la storia di Adaline (Blake Lively), una donna nata nel 1908 ma che ha smesso di invecchiare all’età di 29 anni, dopo un misterioso incidente d’auto. Infine, alle 21.30 su Tv8, la commedia Il buongiorno del mattino.

Fiction, serie tv e documentari. Alle 21.15, su Rai 3, Riccardo Iacona conduce una nuova puntata di Presa diretta, dal titolo “Caldo artico“. Sempre alle 21.15, ma su La7, un triplo episodio di The Kennedys. Alle 21.20, su Rai Premium, due episodi della prima stagione di Romanzo famigliare. Alle 21.30, su La7D, si torna in ospedale a Seattle con quattro episodi della 12esima stagione di Grey’s Anatomy.

Reality, varietà e programmi tv. Serata dedicata alle inchieste su Nove: alle 21.25 c’è Il caso Gucci, seguito alle 22.25 da L’omicidio Versace.

Sport in tv. Alle 20.30 i primi collegamenti per seguire la seconda partita della Nazionale di calcio allenata da Roberto Mancini, impegnata a Lisbona nel match Portogallo-Italia, valido per la seconda giornata della UEFA Nations League. A seguire (23.15) il consueto post-partita di approfondimento, dal titolo Magazine Nations League.