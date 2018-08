Stasera in tv, programmi tv di giovedì 9 agosto 2018

Stasera in tv su Canale 5 Channing Tatum è Magic Mike XXL in prima tv, c’è Don Matteo su Rai 1 e la musica di Battiti Live su Italia 1 in prima serata

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 9 agosto 2018.

Prima serata

Film. Donne di tutta Italia pronte a rifarvi gli occhi con il fisico di Channing Tatum? Appuntamento stasera in tv giovedì 9 agosto 2018 con Magic Mike XXL sequel del primo film dedicato alla vita dello spogliarellista più famoso degli Stati Uniti ed il suo gruppo i Kings of Tampa. Su Rete 4 il cinecocomero Rimini Rimini con Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Jerry Cala’, Serena Grandi e tanti altri in un classico film dell’estate a episodi. Sulle altre reti: Into the Sun con Steven Seagal, sul Canale 20 alle 21; Insider. Dietro la verità con Al Pacino, Russell Crowe, su Iris (ch22) alle 21; Brendan Fraser è Sbucato dal passato su Cine Sony (ch55) alle 21; Ransom – Il riscatto con Mel Gibson, Rene Russo, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Stand by Me – Ricordo di un’estate su Rai Movie (ch24) alle 21:10; La vendetta di Christie su LA5 (ch30) alle 21:10; Mi chiamano Radio con Cuba Gooding jr. su TV 2000 (ch28) alle 21:15; Lezioni di anatomia per Melanie Griffith, sul Nove alle 21:25; Ip Man 2 su TV8 alle 21:30; infine Robert De Niro è Un boss sotto stress in cura da Billy Crystal, risate assicurate su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Su Italia 1 secondo appuntamento con la grande musica del Battiti Live per le migliori piazze della Puglia e della Basilicata, conduce Elisabetta Gregoraci. Su La7 dalle 20:30 Luca Telese e David Parenzo conducono in prima serata il talk In Onda.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 1 le repliche della decima stagione di Don Matteo con Terence Hill. Su La7d alle 21:30 c’è Grey’s Anatomy. Su Rai4 la nuova serie The Americans alle 21:10. Su Rai Premium le repliche di Velvet. Su Rai2 alle 21:25 Rosewood.

Sport in tv. In prima serata su Rai 2 gli Europei di nuoto da Berlino.

Seconda serata

Film. Il mitico Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter con Kurt Russell, Kim Cattrall, su Rai Movie (ch24) alle 22:40; 6 Bullets con Jean-Claude Van Damme, su Rai 4 (ch21) alle 22:50; Arnold Schwarzenegger è Conan il distruttore su Italia 2 (ch120) alle 22:50; Derailed – Attrazione letale con Vincent Cassel, Clive Owen, Jennifer Aniston, su Paramount Channel (ch27) alle 23; Detective Stone con Rutger Hauer, Kim Cattrall, su 7GOLD alle 23:00; Amore senza pietà con Josie Davis, su LA5 (ch30) alle 23:10; Todo modo con Gian Maria Volonté, Franco Citti, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato su LA7 alle 23:15; Bound – Torbido inganno su TV8 alle 23:30; Superman Returns con Brandon Routh, sul Canale 20 alle 23:55; su Rete 4 prima di mezzanotte Rimini Rimini un anno dopo con Andrea Roncato, Maurizio Micheli, Renzo Montagnani, Eleonora Brigliadori.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 Codice La vita è digitale con la giornalista del Tg1 Barbara Carfagna sulle nuove tecnologie. Su Rai 2 alle 23:30 la serie tv Crazy Ex-Girlfriend. Su Rai 3 Linea Notte a cura del Tg3 alle 23:30 circa. Su Canale 5 Speciale Tg5 dopo il film, su Italia 1 Simone Rugiati e Ludovica Frasca conducono Street food battle.