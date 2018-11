Stasera in tv, programmi tv di giovedì 8 novembre 2018

Stasera in tv Grande Fratello Vip su Canale 5, la fiction L’allieva su Rai 1, novità La TV delle ragazze con la Dandini su Rai 3. Questa sera Pechino Express Rai 2, Piazzapulita La7, W l’Italia su Rete 4

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 8 novembre 2018.

Prima serata

Film. Il solito inossidabile Bruce Willis in un titolo filo conduttore della sua carriera sarà protagonista stasera in tv giovedì 8 novembre 2018 su Italia 1 di Die Hard – Un buon giorno per morire in cui è l’agente John McClane costretto ad andare fino in Russia per aiutare il figlio Jack (Jai Courtney), con cui i rapporti si sono raffreddati nel corso degli anni e rimasto coinvolto in un increscioso episodio. Con Christian Bale la storia di Mosè in Exodus: Dei e Re di Ridley Scott sul Canale 20 alle 21; Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, sono invece Gli spietati western di seconda generazione su Iris (ch22) alle 21; Made in America con Whoopi Goldberg, Ted Danson, su Cine Sony (ch55) alle 21; Segreti e bugie su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Empire State con Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Jerry Calà, Alba Parietti, Eva Grimaldi, Teo Teocoli sono Abbronzatissimi su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Tempesta di ghiaccio su Italia 2 (ch120) alle 21:10; un cult come Blade Runner, ancora Ridley Scott con Harrison Ford, su Focus (ch35) alle 21:15; Un’ottima annata, Ridley Scott cala il tris su LA5 (ch30) con Russell Crowe, Marion Cotillard, alle 21:15; Kevin Costner è Robin Hood principe dei ladri con Morgan Freeman, Sean Connery, sul Nove alle 21:25; infine risate assicurate con L’aereo più pazzo del mondo su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Novità assoluta su Rai 3 con il ritorno di Serena Dandini La alla conduzione del programma La TV delle ragazze trasmissione comico-satirica tutta al femminile. Ottava puntata di Pechino Express 2018, conduce Gerardo della Gherardesca dall’Africa. Alle 21.25, su Rete 4, Gerardo Greco conduce una nuova puntata di W l’Italia oggi e domani, talk dedicato ai temi principali della politica e dell’attualità. Su La7 c’è Corrado Formigli con Piazzapulita. Si rinnova l’appuntamento con X Factor su Sky Uno e sul Digitale terrestre, canale 311.

Fiction, serie tv e telefilm. Alle 21.25, la grande fiction è sempre di casa su Rai 1 il giovedì sera, appuntamento con Alessandra Mastronardi nella seconda stagione de L’Allieva. Alle 21.10, su Rai 4, i nuovi episodi di Private eyes, con Jason Priestley (il celeberrimo Brandon Walsh di Beverly Hills 90210). A partire dalle 21.30, su La7D, Grey’s Anatomy.

Sport in tv. Dopo la Champions torna anche l’Europa League con la quarta giornata dei gironi di qualificazione, alle 18.55 e alle 21 con tutte le gare in simulcast su Diretta Goal UEFA Champions League su SKY SPORT (canale 251) e in chiaro su Tv le partite delle 21; occhio di riguardo per le italiane: alle 18.55 Lazio-Marsiglia su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) e alle 21.00 Betis Siviglia-Milan su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252). Le altre gare sempre in diretta sui canali SKY.

Seconda serata

Film. Salma Hayek è il killer Everly su Rai Movie (ch24) alle 22:45; Abbronzatissimi 2. Un anno dopo con Jerry Calà, Eva Grimaldi, Valeria Marini, Vanessa Gravina, Brando Giorgi su Paramount Channel (ch27) alle 23:10; Tin Cup con Kevin Costner, Rene Russo, su Cine Sony (ch55) alle 23:10; Edwige Fenech è La soldatessa alle grandi manovre in un classico della sexy commedia italiana con con Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, su Italia 2 (ch120) alle 23:10; Demolition Man con Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, su Italia 1 alle 23:30; Cielo di piombo, ispettore Callaghan con Clint Eastwood, su Iris (ch22) alle 23:45.

Reality, varietà e programmi tv. Alle 23.25, su Rai 1, Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Alle 23.50, su Rai 2 Stracult Live Show. Su Rai 3 alle 23:15 I miei vinili con Riccardo Rossi e a seguire il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Alle 23:40 su Canale 5 Supercinema.