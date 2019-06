Stasera in tv, programmi tv giovedì 6 giugno 2019

Stasera in tv Music Awards 2019 su Rai 1, su Canale 5 All Together Now con Hunziker e J-Ax. Questa sera TDel Debbio Dritto e rovescio Rete 4 e Formigli Piazzapulita La7

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 6 giugno 2019.

Prima serata

Film. Il premio Oscar Leonardo DiCaprio sarà il giovane poliziotto infiltrato in una spietata organizzazione mafiosa protagonista questa sera in tv giovedì 6 giugno 2019 di The Departed – Il bene e il male per la regia di Martin Scorsese con un grande cast di supporto: Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin. Su Rai 2 prima serata all’insegna del giallo con Morte sulla scogliera. Sulle altre reti: Il colore viola di un altro maestro Steven Spielberg con Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey su iris (ch22) alle 21; Il cavaliere del Santo Graal sul Canale 20 alle 21; Il virginiano con Trace Adkins, su Cine Sony (ch55) alle 21; Totò d’Arabia col grande principe de Curtis su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Montecarlo con Selena Gomez, su Paramount (ch27) alle 21:10; Dark Places – Nei luoghi oscuri con Charlize Theron, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Sapori e dissapori con Catherine Zeta-Jones, su LA5 (ch30) alle 21:10; Ted 2 con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, e il simpatico e irriverente orsacchiotto su Italia 2 (ch120 e 66) alle 21:15; È già ieri con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, sul Nove alle 21:25; Questo e quello di Sergio Corbucci con Nino Manfredi, Renato Pozzetto, su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Su Rai 1 seconda e ultima serata di Seat Music Awards i premi della musica italiana presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona. Su Canale 5 la “strana” coppia Michelle Hunziker e J-Ax conducono insieme la terza puntata del talent show musicale All Together Now. Su La7 torna Corrado Formigli con il talk show Piazzapulita. Su Rete 4 torna Paolo del Debbio con il suo nuovo programma Diritto e Rovescio.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai Premium (ch25) Luisa Ranieri fa rivivere il mito di Luisa Spagnoli alle 21:20. A partire dalle 21.30, su La7D, Grey’s Anatomy. Su Rai4 (ch21) alle 21:10 MacGyver; su Cielo (ch26) alle 21:15 True Justice.

Sport in tv. Alle 18.30 Torino-Fiorentina Playoff Primavera in diretta su SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite e www.sportitalia.com); alle 20.45 Olanda-Inghilterra seconda Semifinale Nations League su RAI TRE.

Seconda serata

Film. 24 ore con Charlize Theron, Courtney Love, Kevin Bacon su Rai 4 (ch21) alle 22:50; Java Heat con Kellan Lutz, Mickey Rourke, su Cine Sony (ch55) alle 22:50; Sotto il sole della Toscana con Diane Lane, su Paramount (ch27) alle 23; The Canyons con James Deen, Lindsay Lohan, su Rai Movie (ch24) alle 23:05; World Invasion con Michelle Rodriguez, su TV8 alle 23:15; Fuga di cervelli con Paolo Ruffini, Guglielmo Scilla, Frank Matano, Andrea Pisani, su Italia 2 (ch120 e 66) alle 23:25; Casa mia casa mia… con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci, su Spike (ch49) alle 23:30; Prova a incastrarmi con Vin Diesel, su Iris (ch22) alle 0:15; Spiral – Giochi di potere su Italia 1 alle 0:35; La terza madre di Dario Argento con Asia Argento, Philippe Leroy, su Rete 4 alle 0:35.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 3 Rai Pipol con Geppi Cucciari e a seguire il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Alle 23.25, su Rai 1, Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Su Rai 2 speciale Stracult Dino Risi.