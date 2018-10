Stasera in tv, programmi tv di giovedì 4 ottobre 2018

Questa sera Non dirlo al mio capo su Rai 1, su Canale 5 il film Kidnap. Stasera in tv Pechino Express su Rai 2, su Italia 1 Big Show con Pucci, su Rete 4 W l’Italia oggi. Europa League e X-Factor su Sky

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 4 ottobre 2018.

Prima serata

Film. Il grande cinema di Canale 5 protagonista stasera in tv giovedì 4 ottobre 2018 con un’altra prima tv: Halle Barry è una madre disperata ma combattiva alla ricerca del figlio rapito in Kidnap. Dramma e sentimento anche su Rai 3 con Suite Francese, la storia d’amore tra un ufficiale tedesco e una donna francese, interpretata da Michelle Williams, durante l’occupazione della Germania in piena seconda guerra mondiale. Sulle altre reti: Martin Lawrence è Black Knight su Cine Sony (ch55) alle 21; Cielo di piombo, ispettore Callaghan per Clint Eastwood, su Iris (ch22) alle 21; Nicolas Cage è Ghost Rider: Spirito di vendetta, sul Canale 20 alle 21; nel giorno dedicato al Santo, Mickey Rourke è Francesco per la regia di Liliana Cavani su TV 2000 (ch28) alle 21:05; G.I. Joe – La nascita dei Cobra su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Julia Roberts Se scappi, ti sposo con con Richard Gere, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Robert De Niro è Ronin su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Mission to Mars di Brian De Palma con Gary Sinise, Tim Robbins, su Focus (ch35) alle 21:15; Richard Gere è Il primo cavaliere con Sean Connery sul Nove alle 21:25; infine Mars Attacks! di Tim Burton con Danny DeVito, Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Natalie Portman, su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Terza puntata di Pechino Express 2018, conduce Gerardo della Gherardesca dall’Africa. Alle 21.25, su Rete 4, Gerardo Greco conduce una nuova puntata di W l’Italia oggi e domani, talk dedicato ai temi principali della politica e dell’attualità. Su La7 c’è Corrado Formigli con Piazzapulita. Si rinnova l’appuntamento con X Factor su Sky Uno e sul Digitale terrestre, canale 311 o 11.

Fiction, serie tv e telefilm. Alle 21.25, su Rai 1, quarto appuntamento con la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada. Alle 21.10, su Rai 4, i primi tre episodi di Private eyes, con Jason Priestley (il celeberrimo Brandon Walsh di Beverly Hills 90210). A partire dalle 21.30, su La7D, maratona Private practice, con quattro episodi consecutivi della quarta stagione. Un’estate in Scozia su Rai Premium (ch25) alle 21:20.

Sport in tv. Dopo la Champions torna anche l’Europa League con la seconda giornata dei gironi di qualificazione, alle 18.55 e alle 21 con tutte le gare in simulcast su Diretta Goal UEFA Champions League su SKY SPORT (canale 251); occhio di riguardo per le italiane: alle 18.55 Milan-Olympiacos su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) e alle 21.00 Eintracht Francoforte-Lazio su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) ma anche in chiaro su Tv8. Le altre gare sempre in diretta sui canali SKY.

Seconda serata

Film. Ti lascio la mia canzone su Paramount Channel (ch27) alle 23; Gunny di e con Clint Eastwood su Iris (ch22) alle 23:10; Ursula Andress è L’infermiera su Cielo (ch26) alle 23:15; Come un tuono con Ryan Gosling, Bradley Cooper, su Rai Movie (ch24) alle 23:15; Sex Movie in 4D su Italia 2 (ch120) alle 23:20; Banlieue 13 – Ultimatum su Rai 4 (ch21) alle 23:25; Scarlett Johansson è Lucy di Luc Besson con Morgan Freeman, sul Canale 20 alle 23:50; Tutto molto bello con Paolo Ruffini, Frank Matano, Chiara Francini, Paolo Calabresi, Gianluca Fubelli su Italia 1 dopo mezzanotte.

Reality, varietà e programmi tv. Alle 23.25, su Rai 1, Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Alle 23.50, su Rai 2 Stracult Live Show. Su Rai 3 alle 23:15 Miss Sarajevo e a seguire il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Dopo mezzanotte su Canale 5 la rubrica di tendenza L’intervista di Costanzo.