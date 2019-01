Stasera in tv, programmi tv di giovedì 31 gennaio 2019

Stasera in tv Inter-Lazio Coppa Italia su Rai 2, su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5. Questa sera l’Isola dei Famosi su Canale 5. Questa sera Freedom con Roberto Giacobbo Rete 4, Piazzapulita La7 e Masterchef Sky

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 31 gennaio 2019.

Prima serata

Film. Spazio ai sentimenti di una storia intensa su Rai 3 stasera in tv giovedì 31 gennaio 2019 in Padri e figlie una pellicola a firma Gabriele Muccino dove Amanda Seyfried è una splendida ragazza che vive a New York ma continuamente corrosa dal ricordo della separazione dal padre, Russell Crowe a causa della sua malattia, tanto da non riuscire ad innamorarsi fino in fondo. Tempo di amarcord o quasi su Italia 1 dove torna Macaulay Culkin in uno dei film della sua epopea, Richie Rich – Il più ricco del mondo. Sulle altre reti: Clint Eastwood è L’uomo nel mirino su Iris (ch22) alle 21; Dracula Untold fantasy sul Canale 20 alle 21; Notte folle a Manhattan per Steve Carell, Mark Ruffalo, Mark Wahlberg, su Cine Sony (ch55) alle 21; Il regno proibito con Jet Li, Jackie Chan, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Tekken su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Killer Elite con Clive Owen, Jason Statham, Robert De Niro, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; L’ultimo combattimento di Chen con Bruce Lee, su Cielo (ch26) alle 21:15; Jurassic Park III con Sam Neill, Téa Leoni, su Focus (ch35) alle 21:15; Kevin Costner è Robin Hood principe dei ladri con Morgan Freeman, Sean Connery, sul Nove alle 21:25; Star Trek Beyond con Chris Pine, su TV8 alle 21:30; Il superpoliziotto del supermercato con Kevin James, su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Alle 21.25, su Rete 4, Roberto Giacobbo conduce una nuova puntata di Freedom oltre il confine. Su La7 torna Corrado Formigli con il talk show Piazzapulita. Su Sky Uno alle 21:10 c’è Masterchef 8.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 1 continua la quinta stagione di Che Dio ci aiuti con Suor Angela alias Elena Sofia Ricci e le sue ragazze. Su Rai4 (ch 21) la nuova ultima stagione di X Files, alle 21:05 dove ritroviamo David Duchovny e Gillian Anderson. A partire dalle 21.30, su La7D, Grey’s Anatomy.

Sport in tv. Ultimo dei quarti di finale di coppa Italia, alle 21 Inter-Lazio su RAI 2, alle 21.30 invece Girona-Real Madrid (Copa del Rey) su DAZN.

Seconda serata

Film. Nel giorno a lui dedicato non poteva mancare la pellicola biografica Don Bosco su TV 2000 (ch28) alle 22:20; Novocaine con Steve Martin, su Cine Sony (ch55) alle 22:45; Cambio di gioco con Dwayne “The Rock” Johnson, su Paramount Channel (ch27) alle 23; Icarus con Dolph Lundgren, su Italia 2 (ch120) alle 23; Non essere cattivo con Luca Marinelli, su Rai Movie (ch24) alle 23:05; Lara Croft Tomb Raider. La culla della vita con Angelina Jolie, su Italia 1 alle 23:20; The Signal su Rai 4 (ch21) alle 23:25; La recluta ancora Clint Eastwood, su Iris (ch22) alle 23:35; I guardiani del destino con Matt Damon, Emily Blunt, sul Canale 20 alle 23:45; Confidence – La truffa perfetta con Edward Burns, Rachel Weisz, su Rete 4 alle 23:55; infine Dwayne Johnson stavolta è Faster su TV8 a mezzanotte.

Reality, varietà e programmi tv. Alle 23.25, su Rai 1, Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Su Rai 2 torna Stracult Live Show con il meglio e il peggio del cinema italiano. Su Rai 3 tornano I miei vinili con Riccardo Rossi e i suoi ospiti a seguire il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Su Canale 5 dopo l’Isola va in onda il settimanale di tendenza X-Style.