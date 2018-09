Stasera in tv, programmi tv di giovedì 20 settembre 2018

Questa sera su Rai 1 Non dirlo al mio capo, su Rai 2 comincia Pechino Express. Stasera in tv su Canale 5 Mission: Impossible, su Rete 4 W l’Italia oggi e domani. X-Factor ed Europa League su Sky

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 20 settembre 2018.

Prima serata

Film. Sempre dedicato al grande cinema il giovedì sera di Canale 5 che stasera in tv 20 settembre 2018 vede Tom Cruise vestire i panni dell’agente Ethan Hunt in una nuova Mission: Impossible – Rogue Nation per sradicare il Sindacato, una organizzazione criminale internazionale che vuole distruggere la MFI e creare un nuovo ordine mondiale. Pio e Amedeo sono i soci di una strana agenzia di pompe funebri alle prese con mille avventure strampalate in Amici come noi su Italia 1. Su Rai 3 invece Cate Blanchett, Robert Redford sono i protagonisti di Truth — Il prezzo della verità autobiografia di un reportage sui favoritismi al presidente Gerge W Bush per evitare di prestare servizio nella guerra del Vietnam e gli ostacoli per divulgare la notizia. Sulle altre reti: Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! con Clint Eastwood, su Iris (ch22) alle 21; Halle Berry è Catwoman sul Canale 20 alle 21; A proposito di Steve con Sandra Bullock, Bradley Cooper, su Cine Sony (ch55) alle 21; Cuori in volo su LA5 (ch30) alle 21:10; Sweet November con Keanu Reeves, Charlize Theron, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Reazione a catena ancora Keanu Reeves, con Morgan Freeman, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Independence Day-saster – La nuova minaccia su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Will Smith è Io, Robot su Focus (ch35) alle 21:15; xXx di Rob Cohen con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, su Cielo (ch26) alle 21:15; Il bambino con il pigiama a righe storia straziante sulla shoah sul Nove alle 21:25; Jim Carrey è Ace Ventura, l’acchiappanimali su Spike (ch49) alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Alle 21.25, su Rete 4, Gerardo Greco conduce la prima puntata di W l’Italia oggi e domani, nuovo programma di casa Mediaset dedicato ai temi principali della politica e dell’attualità. Si rinnova l’appuntamento con X Factor su Sky Uno

e sul Digitale terrestre, canale 311 o 11.

Fiction, serie tv e telefilm. Alle 21.25, su Rai 1, secondo appunamento con la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada. Alle 21.10, su Rai 4, i primi tre episodi di Private eyes, con Jason Priestley (il celeberrimo Brandon Walsh di Beverly Hills 90210). A partire dalle 21.30, su La7D, maratona Private practice, con quattro episodi consecutivi della quarta stagione.

Sport in tv. Dopo la Champions torna anche l’Europa League con la prima giornata dei gironi di qualificazione, alle 18.55 e alle 21 con tutte le gare in simulcast su Diretta Goal UEFA Champions League su SKY SPORT (canale 251); occhio di riguardo per le italiane: alle 18.55 Lazio-Apollon su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) e alle 21.00 Dudelange-Milan su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) ma anche in chiaro su Tv8. Le altre gare sempre in diretta sui canali SKY.

Seconda serata

Film. Disaster Movie parodia horror con Carmen Electra, Kimberly Kardashian, su Italia 2 (ch120) alle 22:50; Bulworth – Il senatore con Warren Beatty, Halle Berry, su Cine Sony (ch55) alle 22:55; Sex and the City con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth su Rai Movie (ch24) alle 23; A proposito di Henry con Harrison Ford, Annette Bening, su Paramount Channel (ch27) alle 23; J. Edgar di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Josh Lucas, su Iris (ch22) alle 23:15; Cattivi vicini con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, su Italia 1 alle 23:30; Transsiberian con Woody Harrelson, su Rai 4 (ch21) alle 23:35; The 33 con Antonio Banderas, su Canale 5 a mezzanotte così come Interstellar di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, sul Canale 20, infine Tomas Milian è Il trucido e lo sbirro su Rete 4 alle 0:35.

Reality, varietà e programmi tv. Alle 23.25, su Rai 1, Bruno Vespa conduce Porta a Porta. Alle 23.50, su Rai 2 Stracult Live Show. Su Rai 3 il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Dopo mezzanotte su Canale 5 la rubrica di tendenza X-Style.