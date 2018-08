Stasera in tv, programmi tv di giovedì 16 agosto 2018

Stasera in tv su Canale 5 il film Immaturi, su Rai 1 Don Matteo. Questa sera la musica di Battiti Live su Italia 1 e tanti film in prima serata

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, giovedì 16 agosto 2018.

Prima serata

Film. La prima sera dopo il Ferragosto vede Canale 5 “recuperare” la pellicola Immaturi di Paolo Genovese non andata in onda due giorni fa a causa del tragico crollo di Genova. Appuntamento dunque stasera in tv giovedì 16 agosto 2018 con con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giulia Michelini, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Ricky Memphis tutti richiamati a rifare l’esame di maturità. Su Rete 4 appuntamento con un classico della commedia italiana Giancarlo Giannini, Mariangela Melato sono Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Sulle altre reti: Mike Myers è Austin Powers. La spia che ci provava su Cine Sony (ch55) alle 21; Steven Seagal è Il vendicatore. Out for a Kill sul Canale 20 alle 21; Cellular con Kim Basinger, Jessica Biel, su Iris (ch22) alle 21:05; Schegge di paura con Richard Gere, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Maternal Obsession su LA5 (ch30) alle 21:10; Christine horror di John Carpenter su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Io sono Mateusz su TV 2000 (ch28) alle 21:15; Fair Game con Naomi Watts, Sean Penn, su LA7 alle 21:15; Ip Man 3 con la partecipazione di Mike Tyson, su TV8 alle 21:25; Un giorno per caso con Michelle Pfeiffer, George Clooney, su Nove alle 21:26.

Reality, varietà e talk show. Su Italia 1 terzo appuntamento con la grande musica del Battiti Live per le migliori piazze della Puglia e della Basilicata, conduce Elisabetta Gregoraci.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai 1 le repliche della decima stagione di Don Matteo con Terence Hill. Su La7d alle 21:30 c’è Grey’s Anatomy. Su Rai4 la nuova serie The Americans alle 21:10. Su Rai2 alle 21:25 Rosewood.

Sport in tv. Alle 20.00 Atalanta-Hapoel Haifa andata dei playoff di UEFA Europa League su su Sky Sport Football e in pay per view su Sky Sport 251; alle 20.45 Sunderland-Sheffield Wednesday (EFL League Cup) su DAZN.

Seconda serata

Film. Christopher Reeve è il mitico primo originale Superman su Italia 2 (ch120) alle 22:45; The Pusher con Daniel Craig, su Cine Sony (ch55) alle 22:50; La prova con Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, su Rai 4 (ch21) alle 22:55; L’anno del dragone con Mickey Rourke, su Iris (ch22) alle 23; L’eletto con Monica Bellucci, Catherine Deneuve, su Rai Movie (ch24) alle 23:05; La vendetta di Christie su LA5 (ch30) alle 23:05; Kathleen Turner è La signora ammazzatutti su TV8 alle 23:15; Un colpo perfetto con Michael Caine, Demi Moore, su LA7 alle 23:20; Mai storie d’amore in cucina con Bianca Guaccero, Stefania Sandrelli, Gigi Proietti su Rai Premium (ch25) alle 23:30; Ferie d’agosto di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Laura Morante, Ennio Fantastichini su Rete 4 alle 23:40; The Fast and the Furious: Tokyo Drift sul 20 a mezzanotte.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 Codice La vita è digitale con la giornalista del Tg1 Barbara Carfagna sulle nuove tecnologie. Su Canale 5 Speciale TG5 – Vasco no stop La storia infinita. Su Rai 3 Linea Notte a cura del Tg3 alle 23:30 circa. Su Canale 5 Speciale Tg5 dopo il film, su Italia 1 Simone Rugiati e Ludovica Frasca conducono Street food battle.